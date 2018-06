Bildung Die Freiwilligen

Next

Wut aushalten und trösten: Anna-Luisa Metzger ist für Lina auch in emotional anstrengenden Situationen da. Später, beim Radfahren, ist alles wieder gut. © Foto: Volkmar Könneke

Ulm / Beate Rose

Ida (14) spricht fast nicht und kann sich dennoch absolut klar ausdrücken. Jetzt klopft sie mit ihren Fingern fest auf den Platz neben ihrem Rollstuhl, dabei guckt sie Marc Haasis in die Augen. Deutlicher kann man ein „komm her“ kaum formulieren. Ida ist eine der sieben Schülerinnen und Schüler der 7b an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Ulm, einer Schule für Körperbehinderte.

An diesem Freitagmittag sollen Blumentöpfe in buntes Papier verpackt werden, die die Schüler später ihren Müttern schenken werden. „Ich und basteln“, sagt Marc angesichts der bunten Papiere. Ida zeigt auf den gelben Bogen. Marc wickelt den Blumentopf darin ein, den Schüler und Lehrer auf dem Wochenmarkt eingekauft haben. Marc war als „Bufdi“ dabei, als einer, der seinen Bundesfreiwilligendienst an der Schule leistet.

Bufdi in der 5 a ist wiederum Anna-Luisa Metzger (19). Sie ist dort für acht Schülerinnen und Schüler mit zuständig, vor allem Lina (11) hängt an ihr. „Wir machen echt viel zusammen“, sagt Anna-Luisa. Gerade haben sie Äpfel aufgeschnitten und gegessen. „Komm, das machen wir nochmal“, sagt Anna-Luisa und gibt Lina, die mit mehrfachen motorischen wie geistigen Behinderungen zur Welt kam, einen Apfel in die Hand. Doch das Mädchen pfeffert den Apfel auf den Boden. Anna-Luisa fordert: „Hör auf!“ Daraufhin wirft sich das Mädchen auf den Boden und schluchzt. Anna-Luisa geht zu ihr, Lina umklammert sie und beißt sie gleichzeitig. Anna-Luisa hält Lina fest. Später sagt Anna-Luisa, dass blaue Flecken zum Beruf dazugehören.

Manche Sachen nicht machbar

„Ohne die jungen Freiwilligen, die ein Jahr ihrer Lebenszeit spendieren und dafür wenig Geld bekommen, wären manche Sachen an unserer Schule nicht machbar“, sagt Schulleiterin Ulrike Mühlbayer-Gässler. Sie schwärmt von ihren Bufdis in diesem Schuljahr. „Eine tolle Truppe“, sagt sie. 19 Stellen gibt es an der Schule, 17 sind besetzt.

Warum machen junge Leute das, ein Jahr lang in einer Behinderteneinrichtung arbeiten und das für 350 Euro im Monat? Marc hat in Ulm ein kaufmännisches Gymnasium besucht. Arbeit mit Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, hat er während seiner Schulzeit nicht erlebt. „Ich wollte wissen, wie das ist.“ Da er über den Ulmer Skaterladen „58“ schon an der Bodelschwingh-Schule Skatekurse gegeben hatte, hat er sich dort als Freiwilliger beworben. Gleich in ein Studium stürzen? „Das hätte mir nicht so viel Spaß gemacht.“

Anders bei Anna-Luisa. Ihr sei schon seit längerem klar gewesen, dass sie mit behinderten Kindern arbeiten will. Sicher hat den Berufswunsch beeinflusst, dass ihre Mutter Lehrerin ist. Inzwischen, nach elf Monaten als Freiwillige, weiß Anna-Luisa, dass ihre Entscheidung die richtige war.

Ida in der 7b spricht fast nicht und sitzt im Rollstuhl. Zwei ihrer Mitschüler liegen in gepolsterten Rollstühlen, stöhnen, eine Kinderkrankenschwester kämmt einem Mädchen die Haare und plaudert dabei. Wie hält man das als Freiwilliger aus, jeden Tag Kinder so zu sehen, Kinder, bei denen klar ist, dass sie niemals weder laufen noch sprechen werden?

„Hier an der Schule ist kein Leid. Das mögen zwar Außenstehende denken, aber die Kinder kommen gern hierher und fühlen sich wohl“, sagt Bufdi Maximilian Heckelmiller (20). Sein Kollege Moritz Oppotsch (20) ergänzt: „Hier hat man viel engeren Austausch mit den Eltern als an einer Grundschule, es ist nicht so distanziert.“ Jana Böhm (18) findet: „Die Kinder hier verstellen sich nicht.“

Schulleiterin Mühlbayer-Gässler hat aber auch Erwartungen an ihre Freiwilligen. „Ihr seid jetzt keine Schüler mehr, ihr seid jetzt meine Mitarbeiter.“ So begrüßt sie ihre Freiwilligen immer am ersten Tag. „Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich auf Neues einzulassen“, erklärt sie. „Wer mit dem Windeln wechseln ein Problem hat, hat hier nichts verloren.“ Hingegen sei ihr „völlig wurst“, ob ein Freiwilliger von der Realschule oder vom Gymnasium kommt.

Zu den Aufgaben der Freiwilligen gehört das Waschen der Schüler genauso wie ihnen die Tasche auszupacken oder für sie das Frühstück zu richten. „Alltagshandlungen der Schüler begleiten“, beschreibt die Schulleiterin den Job. Gerade das Wickeln „habe ich mir schlimm vorgestellt“, sagt Marc. Inzwischen sei die Begleitung zur Toilette ganz normal. Was er noch abgelegt hat: Kinder für ihre Situation zu bedauern. „Ich dachte zuerst auch: Die armen Kinder. Aber das ist Quatsch. Den Kindern geht’s hier gut.“ Ida etwa sei ein fröhliches Kind, manchmal rebellisch und sie kommandiere andere rum, aber das tun alle Teenager mal.

Anna-Luisa berichtet davon, wie körperlich anstrengend die Arbeit gerade zu Beginn für sie war. „Am Anfang bin ich nach Dienstschluss nach Hause und habe nur noch geschlafen“, erzählt sie.

Eine andere Situation: Es ist mildes Frühsommerwetter. Deswegen darf Lina Fahrradfahren. Sie wird auf dem Sattel fixiert, bekommt einen Helm aufgesetzt. Anna-Luisa läuft nebenher und greift immer wieder in den Lenker, um die Richtung zu korrigieren. Lina lacht und Anna-Luisa berichtet stolz, dass das Mädchen beim Fahrradtraining der Polizei viermal dabei gewesen ist. „Lina hat sogar eine Urkunde bekommen“, sagt sie und ist schon wieder auf dem Sprung, denn Lina tritt in die Pedale.

Marc und Ida sowie Anna-Luisa und Lina. Bald trennen sich ihre Wege, denn der Freiwilligendienst endet zum Schuljahresende. Anna-Luisa wird ein Studium der Sozialpädagogik beginnen. Doch sie hängt an Lina und könnte sich vorstellen, sie weiterhin zu besuchen.

Bei Marc ist der berufliche Weg noch offen. Er überlegt, ob er als Lehrer an einer Behindertenschule tatsächlich geeignet ist. Gelernt hat er in seiner Zeit als Freiwilliger „Demut, denn ich rege mich über deutlich weniger Dinge auf“.