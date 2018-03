Jubiläum Die Familie ist ein wichtiger Wert

Gögglingen / Fabian Wiek

Mit Familie und Nachbarschaft bei Kaffee und Kuchen – so feiert Jubilarin Maria Brauner ihren heutigen 90. Geburtstag. Dabei blickt sie auf ein reiches Leben zurück. Geboren wurde die Jubilarin 1928 in Obrovac (Serbien), wo sie eine schöne Kindheit zusammen mit ihren zwei jüngeren Schwestern in der Obhut der Großmutter erlebte.

1944 wurde dieses Leben jäh unterbrochen: Die Familie floh vor dem Krieg nach Deggendorf (Bayern). In München fand Maria Brauner zusammen mit ihrer Mutter Arbeit in einem Krankenhaus. An diese Zeit erinnert sie sich voller Sehnsucht. Bis heute äußerst sie den Wunsch: „Ich würde gern noch einmal nach München fahren und dort über den Marienplatz spazieren.“

Nach Kriegsende fand der Vater Arbeit in Ulm, und für Maria Brauner begann ein neuer Lebensabschnitt in Gögglingen. 1961 baute sie mit ihrem Ehemann, einem gelernten Lackierer, das Haus, in dem sie nun mit der Familie ihres jüngsten Sohn lebt. Drei weitere Söhne wohnen in Ulm und Umgebung. Die Familie ist ein wichtiger Wert für Maria Brauner, sie ist sehr stolz auf ihre neun Enkel.

In späteren Jahren hat sich die Jubilarin leidenschaftlich ihrem Garten gewidmet, Zeitungen mit dem Rad ausgetragen und mehr als 40 Jahre in Gögglingen geturnt. Im Sportheim feiert sie am Samstag nochmals ihren Geburtstag im größeren Freundeskreis.