Donauschwaben Die Ehe als Eintrittskarte nach Ungarn

Mehr als ein Jahrhundert brachten die Ulmer Schachteln Menschen aus Süddeutschland bis nach Ungarn. Auswanderer, die heute Donauschwaben genannt werden und auf Einladung der damaligen Landesherrn ins heutige Ungarn, Rumänien, Slowenien, Kroatien und die Slowakei reisten, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Reise dorthin startete für die meisten in Ulm. Historische Trauregister sind voller Hochzeiten der Pioniere. „Frauen waren die Eintrittskarte nach Ungarn. Unverheiratet durfte niemand einreisen“, berichtet Gerhard Seewann. Er und Michael Portmann haben jetzt im Donauschwäbischen Zentralmuseum ihr neues Buch „Donauschwaben“ vorgestellt, das die Geschichte der Auswanderer bis heute zusammenfasst.

Der Begriff der Donauschwaben meint alle, die im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in das südosteuropäische Einzugsgebiet der Donau zogen. Und das waren nicht nur Schwaben, sondern Menschen aus ganz Deutschland, Belgien, den Niederlanden. Auch aus Italien und Österreich gab es im Donauraum Ansiedler.

Seewann und Portmann gaben im Donauschwäbischen Zentralmuseum auch Einblicke in ihre Recherchen für das Buch: Sie stöberten nicht nur im Ulmer Trauregister, sondern auch in Wiener Archiven und in ungarischen Grundbüchern – auch um die Frage der Enteignungen im 20. Jahrhundert zu beleuchten. Die seien nicht nur Entnazifizierungsmaßnahmen gewesen: „Die Deutschen mussten gehen, damit ihre Vermögen unter den Ungarn aufgeteilt werden konnten“, behauptete Seewann.

Uneins sind sich die Autoren bei der Frage, ob die Verfolgung der Donauschwaben im ehemaligen Jugoslawien nach 1945 einem Genozid gleichkommt. Zwar seien viele in den Arbeitslagern gestorben, jedoch habe das Regime nicht die Auslöschung der Deutschen geplant, sagt Portmann. Da die Deutschen nach 1948 aber fast keine Rolle mehr in Jugoslawien spielten, findet Seewann es durchaus richtig, von einem Völkermord zu sprechen.

Heute könne man viel aus der Geschichte der Donauschwaben über Migration lernen: „Es ist faszinierend, dass vieles wieder aktuell ist. Vor allem in Ungarn hat man es damals geschafft, von den Einwanderern zu profitieren und gemeinsam etwas aufzubauen“, sagte Seewann.