Krimi Die dunklen Seiten der Insulaner

Helmut Pusch

Für die einen steht der Name der Insel für Sehnsucht. Die andern hatten ihn zu einem Synonym dessen gemacht, was sie dem kleinen Eiland von gerade mal einem Quadratkilometer in der Nordsee anzutun gedachten: „Hell Go Land“ nannten die Briten während des Zweiten Weltkriegs der Deutschen liebstes Nachkriegs-Butterfahrtenparadies.

Das hatten die Nazis zur Seefeste und zum wichtigsten U-Boot-Hafen in deutschen Gewässern ausgebaut. Und die Briten, die im 19. Jahrhundert selbst mal die Herren auf der Insel waren, machten ihren Slogan wahr, warfen am 18. April 1945 rund 5000 Tonnen Bomben ab, machten die Insel zu einer Hölle, die bei der Bevölkerung bis heute ihre Narben hinterlassen hat. Fast jede Familie hatte damals Opfer zu beklagen.

Und es sind diese Erinnerungen, in die Autor Tim Erzberg seine Helgoland-Kriminalromane einbettet. Man ahnt: Der Name Erzberg ist ein Pseu­donym, dahinter verbirgt sich der Literaturagent Thomas Montasser, der als Münchner quasi eine Long-Distance-Romance mit der Insel führt.

Krimi-Schauplatz Helgoland

In Erzbergs erstem Krimi „Hell-Go-Land“, dessen Filmrechte schon verkauft sind, kehrt die Polizistin Anna Krüger auf die Insel zurück. Dort hatte sie als Jugendliche gelebt, dort wurde ihr damaliger Freund brutal ermordet. Und dort stellt ihr schon bald ein Mörder nach.

Jetzt hat Tim Erzberg stark nachgelegt: „Sturmfeuer“ heißt der neue Roman, in dem ein Zehnjähriger bei einer Regatta spurlos verschwindet. Kurz darauf wird der Vater des Jungen tot am Fuß einer Klippe gefunden. Selbstmord? Anna Krüger glaubt nicht an einen Suizid, wittert ein Verbrechen. Das Landeskriminalamt und Anna Krügers Vorgesetzter sehen keinen Zusammenhang, sprechen von unglücklichen Zufällen. Die junge Polizistin ist sich dagegen sicher: Da steckt mehr dahinter und ermittelt auf eigene Faust, stößt auf einen offensichtlich verstörten Mann, der seinen Bruder in den Bombennächten verloren hat.

Parallel dazu erzählt Erzberg die Geschehnisse 1945 aus der Sicht eines Inselbewohners, der sich dem Widerstand angeschlossen hat, einer Gruppe von Männern, die hinter dem Rücken der Nazis mit den Engländern Kontakt aufnehmen wollen, um die Zerstörung der Insel zu verhindern. Wie man aus der Geschichte weiß, ging der Plan nicht auf. Das Scheitern wirkt aber bis heute nach. Obwohl man schnell ahnt, dass das Kriegsgeschehen mit dem aktuellen Fall zu tun haben muss: Wie sich das herauskristallisiert und welche Bezüge es zwischen den handelnden Personen gibt, das erzählt Erzberg wirklich spannend und überraschend, er lässt Anna Krüger eine ganze Menge über Helgoländer Befindlichkeiten herausfinden.

Erzberg zerpflückt ein weiteres Mal die vermeintliche Insel-Idylle, verpasst seinem Personal durchwegs auch dunkle Seiten. Fazit: Auch der zweite Erzberg-Krimi hat Leinwandqualitäten, ist aber zunächst mal absolut lesenswert.