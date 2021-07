An Schwörmontag ist die Donau von der Illerbrücke in Wiblingen bis Wehr an der Böfinger Halde gesperrt. Aus zwei Gründen: Aufgrund der Pandemie sollen Menschenansammlungen auf dem Wasser vermieden werden. Und die Donau hat aufgrund der vielen Regenfälle und einer Reparatur am Wehr eine starke S...