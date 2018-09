Einstein-Marathon 2018 Inline-Skating: Die Bereifung muss stimmen

Ulm / Henri Gallbronner

Die Strecke des Einstein-Marathons kommt bei den Speedskatern super an. Der nasse Fahrbahn war dabei nicht unbedingt ein Hindernis.

Schrauben, schrauben, schrauben hieß es für die meisten Inline-Speedskater vor dem Start. Regenrollen waren angesagt bei der sechsten Auflage des Inline-Rennens im Rahmen der Einstein-Läufe. Während die Läufer hauptsächlich mit dem Wind zu kämpfen hatten, war bei den Inlinern, die bereits um 8.45 Uhr an den Start gingen die nur sehr langsam trocknende Strecke das Problem.

Rennstrecke kam gut an

Bei den schnellen Skatern, von denen viele das erste Mal beim Einstein-Marathon waren, kam das Rennen – erstmals Teil der baden-württembergischen und bayerischen Rennserien – trotzdem sehr gut an. „Eine ganz coole Strecke“, fand Herren-Sieger Yannick Friedli vom Schweizer Inline Club Mittelland, der die 19 Kilometer lange Strecke 34:36,0 Minuten bewältigte. Er empfand die Nässe sogar als Vorteil: „Dann muss man auch technisch gut fahren und kann nicht nur bolzen“, erklärte er. Sein persönliches Highlight war die Fahrt durch die Glacis-Galerie. „Es war etwas rutschig, aber gefährlich war es nie“, sagte sein Vereinskollege Silvano Veraguth, der mit 34:50,2 Minuten den 2. Platz belegte. Dritter wurde – ebenfalls vom Inline Club Mittelland – Remo Allemann in 35:32,7 Minuten.

Knappes Rennen bei den Damen

Auch Damen-Siegerin Melanie Bayrhof vom Skate Club Algäu war begeistert von der Strecke: „Es war ein sehr anspruchsvolles Rennen, weil es so unterschiedliche Beläge waren“, meinte sie. Bayrhof lag mit ihrer Zeit von 36:10,4 Minuten nur vier Sekunden vor der Zweitplatzierten Selina Höfler vom Team Planet-Skate.de. Zeitgleich und nur eine Schuhspitze dahinter fuhr Sarah Scheuer vom Skate Club Algäu auf Platz drei. Die Ulmerin Nicola Knehr – einstige Seriensiegerin beim Einstein-Marathon – hat es im vergrößerten Teilnehmerfeld der Speedskater nicht aufs Podest geschafft. Mit ihrer Zeit von 36:16,6 landete die 46-Jährige vom Bayreuther Beyond-Team auf Rang vier.

Joseph Maxime Bayemi und Ibrahim Souleymanou sind in den National-Rennanzügen ihres Heimatlandes Kamerun zum Rennen erschienen. Wohnhaft sind sie jedoch in Amstetten und Biberach an der Riß. Obwohl sie bereits seit 15 Jahren Inline-Rennen fahren, hatten die beiden am Sonntag – auch mangels Regenrollen – einige Schwierigkeiten: „In den Kurven war es schwierig“, erzählte Bayemi. Souleymanou stürzte sogar. Außer ein paar Hautabschürfungen trug er jedoch keine Blessuren davon.

Vincent Vintiska vom VfL Ulm musste ebenfalls einen Sturz verkraften: „Der vor mir ist hingefallen, wahrscheinlich aufgrund der Nässe, und ich bin drübergefahren“, erzählte der Sieger bei den Junioren B. Nachdem später auch noch seine Gruppe auseinander fiel, fällt sein Fazit durchwachsen aus: „Da wäre mehr gegangen.“

Nadine Clauß vom TSuGV Großbettlingen, die bei den Juniorinnen B Dritte wurde, hat die Stürze zum Glück nur aus der Beobachterperspektive verfolgt. In ihrer Gruppe waren es zwei: „Die sind aber alle wieder aufgestanden.“ Nadines Problem war ein anderes: Sie hat nämlich das Wichtigste vergessen – ihre Inline-Skates! Doch unter anderem Dank hilfsbereiter Polizisten kam die 16-Jährige doch noch rechtzeitig an ihre Schuhe.

Ein anspruchsvoller Lauf

Während Nadine zum ersten Mal beim Einstein-Marathon an den Start ging, war ihre Vereinskollegin Sarah Johann schon zum dritten Mal dabei. Dass der Bayern Inline Cup und der Baden-Württemberg Inline Cup (BWIC) den Einstein-Marathon in ihr Programm aufgenommen haben, sieht sie äußerst positiv: „Es war heute ein sehr großes Feld – das hat der Einstein-Marathon aber auch verdient“, sagt sie: „Er ist schon einer der anspruchsvolleren Läufe in der Rennserie“, so Johann.

Die Verantwortlichen des BWIC haben das größte Rennen Süddeutschlands auch gleich noch für ihre Gesamtsiegerehrung genutzt. Michaela Geppert von den Rhein-Neckar-Skatern, die die Gesamtwertung bei den Damen gewann, ist positiv überrascht von der Atmosphäre auf dem Münsterplatz: „Es ist größer, als ich dachte“, sagt sie.

Obwohl in diesem Jahr so viele Speedskater am Start waren wie nie, sind die meisten der 409 Finisher weiterhin die mehr oder weniger ambitionierten Hobby-Skater. Einer von ihnen ist Manfred Karg. Der ehemalige Triathlet des SSV Ulm 1846 hatte so seine Probleme mit der ungewohnten Fortbewegungsweise. „Es war eine interessante Erfahrung“, erzählt er. Zumindest für ihn ist das Inline-Skating technisch deutlich anspruchsvoller als ein Triathlon: „Ab Kilometer zwölf war’s dann echt anstrengend.“ Doch Ausdauersportler bleibt Ausdauersportler und so erreichte Karg das Ziel nur 20 Minuten nach dem Sieger.

