Leitmotiv Die Begegnung steht im Mittelpunkt

Ulm/Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Das Fest soll ein Schaufenster der kulturellen Vielfalt im Donauraum sein und die Menschen aus den Ländern zueinanderbringen.

Das Donaufest hat schon verschiedene Leitmotive erlebt, eine Idee zieht sich aber durch: Menschen unterschiedlichster Länder zusammen zu bringen. Der Begegnungscharakter wird denn auch von beiden Oberbürgermeistern, Gunter Czisch und Gerold Noerenberg, in ihren Vorworten zu dieser Beilage beschworen. Ihren Worten zufolge ist das Donaufest „Bühne und Anker“ für die vielfältigen und wichtigen Donauaktivitäten in der Doppelstadt.

Dabei geht es dem Donaufest-Team nicht in erster Linie nur um eine möglichst spektakuläre Programmgestaltung. Vielmehr werden Formate definiert, die dem Anspruch dienen, die Menschen zu verbinden. Aber auch dieses Miteinander und diese Begegnungen werden nicht als bloßer Selbstzweck verstanden, sondern sollen die Basis legen für gegenseitiges Verständnis und Vertrauen.

Die Donau ist dabei das verbindende Element, das natürliche Band oder die „Hauptstraße Europas“, wie dies der vielfach ausgezeichnete ungarische Autor György Konrád bei seiner ersten Ulmer Rede 1998 so trefflich formulierte. „Für einen jeden bin ich anders, in der Nähe des Quellgebiets plappere ich noch munter, in steinigem Bett eile ich dahin, dann nehmen meine Ausmaße ein wenig zu, beanspruchen ein kilometerbreites Bett, etwas beleibt erstrecke ich mich über die Ebenen Südosteuropas“, heißt es weiter in der Donau-Anhörung.

Es ist noch gar nicht lange her, da endete die Donau für die einen wie die anderen am Eisernen Vorhang zwischen Österreich und Ungarn. Erstmals war es das paneuropäische Picknick bei Sopron, das die Grenze 1989 erstmals durchlässig machte. Eine Begegnung und mithin das Symbol für die Einsicht, sich dem Neuen und Fremden jeweils offen zu stellen.