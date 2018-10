Soziales Die Arbeit der Tagesmütter

Ulm / Beate Rose

Seit 25 Jahren gibt es in Ulm die Kindertagespflege, was der Verein am Samstag feiert. Seit 20 Jahren betreut Silvia Böcker Kinder in der Oststadt.

Marleen (2) hat Bilderbücher gehamstert und trägt sie herum, Anna und Alma, ebenfalls zwei Jahre, sitzen am Kindertisch und schauen ins Buch, das ihre Tagesmutter Silvia Böcker (59) vor ihnen aufgeschlagen hat. Es ist die Seite mit Kastanien. „Wer von euch hat denn schon Kastanien gesammelt?“, fragt die Tagesmutter. „Ich“, antwortet Alma. Auf Basteln legt die Tagesmutter Wert. Nur Benjamin, gerade mal ein Jahr jung, zeigt wenig Interesse am Bastelbuch. Er läuft stattdessen durchs Zimmer, das die Tagesmutter in ihrer Wohnung in der Oststadt als Raum der Kinder eingerichtet hat. Eine Küche für Kinder steht darin, ein großes Sofa, viele Bücher, Spielzeug wie Stapelbecher.

Seit 20 Jahren Tagesmutter

Ursprünglich hat Silvia Böcker Bürokauffrau gelernt, erzählt sie. Doch als sie ihre Kinder bekam –, sie hat drei –, merkte sie wie viel Erfüllung sie darin findet, Zeit mit Kindern zu verbringen. „Ich möchte ihnen etwas mitgeben, wie Respekt voreinander haben oder auch Danke sagen“, sagt sie über ihre Motivation zum Betreuen, das eben auch Erziehen mit einschließt. Als ihr jüngstes Kind zehn war, „hab’ ich als Tagesmutter angefangen“. Mittlerweile macht sie diese Arbeit seit 20 Jahren. „Ich bin eine derjenigen, die am längsten dabei sind.“

Den Tagesmütterverein gibt es seit mittlerweile 25 Jahren. 1996 wurde dann ein Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Verein unterzeichnet. „Angefangen haben wir mit einem Karteikasten im Familienbüro. Unsere Hauptaufgabe war Telefonnummern von Tagesmüttern weiterzugeben“, beschreibt Ulrike Braun-Barth, Sozialpädagogin beim Tagesmütterverein. Der Karteikasten reicht mittlerweile nicht mehr aus. Denn 69 Tagespflegepersonen, wie es offiziell heißt, betreuen 232 Ulmer Tageskinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren, wobei die meisten Kinder, die betreut werden, die unter Dreijährigen sind. Die Tagespflegepersonen sind alles Frauen. Auch, wenn mal ein Mann im Qualifizierungskurs saß – „geblieben ist nie einer als Tagesvater“, sagt Braun-Bart. Auch der Sitz des Vereins hat sich verändert, der in der Deinselsgasse 18 Büroräume bezogen hat.

Fünf Kinder unter drei

Silvia Böcker betreut fünf Kinder, alle unter drei Jahren alt. Der Tagesablauf sieht so aus: Die ersten Kinder kommen 7 Uhr, das letzte 9.30 Uhr. Bereits vor 7 Uhr hat Silvia Böcker das Mittagessen gekocht. „Das würde ich mit den Kleinen zusammen nicht schaffen.“ Sind alle Kinder da, frühstücken sie zusammen, danach schauen sich alle Bücher auf dem Sofa an. Anschließend beschäftigen sich die Kinder selbst, oder basteln mit ihrer Tagesmutter, die wahlweise von ihnen so genannt wird: „Mama, Oma, Frau Böcker – alles ist in Ordnung.“ Gegen 11 Uhr gibt es Mittagessen, danach schlafen die Kinder „im Reisebettle“, sagt Böcker. 12.30 Uhr wird das erste Kind abgeholt, das letzte gegen 18.30 Uhr. „Abends bin ich schon k.o.“, bekennt sie.

Die Aufgabe des Tagesmüttervereins ist es natürlich, Eltern so zu beraten, dass sie eine geeignete Betreuerin für ihr Kind finden. „Mit der Zeit entwickelt man ein Fingerspitzengefühl wer zu wem passen könnte“, sagt Sozialpädagogin Braun-Barth. Tagesmütter melden dem Verein Zeiten an, wann sie betreuen können. Die Nachfrage sei immer „sehr hoch“, sagt Braun-Barth. Besonders stark gefragt seien Plätze in der Stadtmitte, Oststadt, Eselsberg und Söflingen. Kinderfrauen, die sich um die Kinder einer Familie kümmern und zwar in der elterlichen Wohnung, seien alle ausgebucht.

Unterschiedliche Betreuungsangebote

Betreut werden die Kinder von tageweise bis Vollzeit, wie Eltern es wünschen – ein Angebot, das die Bildungsbürgermeisterin Iris Mann als wichtigen Baustein in der Kinderbetreuung wertet. „Familien haben damit eine echte Wahl zwischen institutioneller Betreuung in einer Kita und der Betreuung des Kindes im familiären Umfeld einer Tagesmutter. Das ist mir deswegen besonders wichtig, weil nicht für jedes Kind und jede Lebenssituation dieselbe Betreuungssituation das Beste ist.“ Mann betont, dass auf Grund der Gebührengleichheit die Kosten die gleichen sind wie in einer Kita.

Nur: Tagesmütter könnten bei den Eltern mehr verlangen. „Das ist Verhandlungssache“, sagt Wolfgang Reck, stellvertretender Leiter der städtischen Abteilung Kinderbetreuung. Tagesmutter Böcker verlangt jedoch nichts über ihren Stundensatz von 5,50 Euro pro Kind und Stunde hinaus, den die Stadt bezuschusst. „Ich komme damit zurecht“, sagt sie.

Reck lobt die Einrichtung der Tagespflege. Schließlich wäre es in Ulm ohne den Verein schwierig geworden, den Rechtsanspruch auf Betreuung bei unter Dreijährigen zu erfüllen, der seit 2013 besteht, sagt Reck. Er rechnet dem Verein hoch an, dass „immer engagiert aufs Neue nach Tagesmüttern gesucht wird“.

Die zweite Aufgabe des Vereins: Tagesmütter für den Beruf zu qualifizieren und fortzubilden. Die Fortbildungen hat auch Tagesmutter Böcker genutzt. Für sie steht fest: „Für mich ist es eine schöne Aufgabe.“

