Dichterviertel Dichterviertel: Betreiber für Mikro-Apartments

Ulm / jkl

Die Micro-Apartments im geplanten Gebäude „Novus“ im Stadtquartier Dichterviertel haben einen Betreiber. Das Münchner Unternehmen Brera Serviced Apartments teilte gestern mit, einen Vertrag mit dem Ulmer Investor Pro Invest über insgesamt 111 Apartments und einen „Community-Bereich“ unterzeichnet zu haben. Der Pachtvertrag läuft über 20 Jahre.

Die Fertigstellung des Neubaus und somit der Beginn des operativen Geschäfts sind für Mitte 2020 geplant. Im Juli soll der Spatenstich für das Gebäude, das in der südlichen Verlängerung des Leonardo-Hotels entlang der Bundesstraße 10 entsteht, erfolgen, wie Pro Invest-Geschäftsführer Rainer Staiger sagte. Zu dem Gebäude zählt auch eine zweistöckige Tiefgarage. „Ich freue mich sehr darauf, unser erstes Haus in dieser Größe eröffnen zu dürfen“, wird Geschäftsführer Matteo Ghedini in der Mitteilung zitiert. Die kleinen Wohneinheiten, daher der Name Micro, sind 20 bis 42 Quadratmeter groß und sollen laut Betreiber in italienischem Design gehalten werden.

Das Münchner Unternehmen unterhält bereits in Frankfurt, München und Nürnberg Micro-Apartments. Die Wohneinheiten sind möbliert und zudem etwa mit Küchenutensilien und Internet ausgestattet.