SSV Ulm 1846 Fußball DFB Pokal: So wird das Wetter zum Spiel gegen Düsseldorf

DFB Pokal: So wird das Wetter zum Spiel gegen Düsseldorf

Ulm / Tobias Knaack

Am Dienstag, 30. Oktober, steigt das Spiel in der zweiten Runde des DFB Pokals des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Fortuna Düsseldorf. Beim sensationellen 2:1 der „Spatzen“ im August gegen Eintracht Frankfurt herrschte Kaiserwetter in Ulm. Wie aber sind die Aussichten nun, im deutlich aufkommenden Herbst? Hier erfahrt ihr die aktuellen Aussichten.

Frisch – und Regen?

Dem Wetterportal auf Google.com zufolge wird der Dienstag ziemlich frisch (Stand: 25. Oktober, 14:30 Uhr). Besonders in der ersten Hälfte des Tages droht Regen, die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag nimmt im Verlauf des Tages hin zum Anpfiff um 18.30 Uhr aber ab.

Sicher scheint aber schon jetzt: Es wird frisch werden. Die Tageshöchsttemperatur dürfte knapp unter zehn Grad liegen, zu Spielbeginn könnten es aber auch schon nur noch sieben Grad sein.

Etwas pessimistischer sind offenbar die Meteorologen des Wetterportals wetter.com. Dort werden aktuell für Dienstag niedrigere Temperaturen mit Spitzenwerten von lediglich sechs Grad angekündigt. Immerhin: Auch hier soll es – nachdem es den ganzen Tag über regnet – gegen Abend trocken sein. Die Regenwahrscheinlichkeit wird auf null Prozent taxiert.

Andere Portale, ähnliche Prognose

Das Portal wetter.de gibt eine ähnliche Prognose. Hier liegt die Tageshöchsttemperatur bei sieben Grad. Nach anfänglichem Regen soll es im Verlaufe des Tages nur noch bewölkt sein.