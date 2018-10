SSV Ulm 1846 Fußball DFB Pokal: Düsseldorf-Partie ausverkauft – Gibt es Rückläufer?

Fußball Spatzen gegen Düsseldorf mit Liqui Moly auf der Brust

Auch in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Fortuna Düsseldorf am 30. Oktober tritt der SSV Ulm 1846 Fußball mit Sponsor Liqui Moly auf der Brust an. Zuvor steht am Mittwoch das WFV-Pokal-Achtelfinalspiel beim Landesligist TV Oeffingen an.