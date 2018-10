SSV Ulm 1846 Fußball DFB Pokal: Was ihr zum Spiel gegen Düsseldorf wissen müsst

DFB Pokal: Was ihr zum Spiel gegen Düsseldorf wissen müsst

Ulm / Pascal Tonnemacher

Anfahrt, Public Viewing, Statistiken, Wetter und mehr: Alle Infos zum Spiel am Dienstag um 18.30 Uhr findet ihr hier.

Vorhang auf, Runde zwei! Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft im Donaustadion im DFB-Pokal auf Fortuna Düsseldorf! Das Stadion ist ausverkauft, es werden rund 1.100 Gästefans erwartet. Wir sind natürlich für euch dabei und halten euch auf dem Laufenden mit allen Infos rund ums Spiel.

Was müsst ihr jetzt schon wissen? Wir haben den Überblick:

Wie komme ich zum Spiel?

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen Verkehrsmitteln: Alle Infos zu Anfahrt, Parkplätzen und Bussen am Dienstag findet ihr hier:

Wo komme ich ins Stadion?

Der Verein hat auf die Erfahrungen in der ersten Runde reagiert und stellt mehr Ordner in die Stehblöcke. Außerdem wurde das gastronomische Angebot vergrößert. Alle Infos zum Einlass gibt’s hier:

Ich habe für das Spiel keine Karte mehr bekommen! Was nun?

Die Tickets zum Spiel waren heiß begehrt. Rund 100 Rückläufer im Sitzplatzbereich F1 (gemischter Zuschauerbereich) und F2 werden beim Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitag an der Schiedsrichterkasse erhältlich sein. Pro Zuschauer können maximal vier Tickets erworben werden. Für diejenigen, die die Partie nicht im Stadion mitverfolgen können, gibt es in Bars und Kneipen die Möglichkeit zum Mitzufiebern:

Wie wird eigentlich das Wetter?

Verschiedene Wetter-Portale im Internet erwarten zum Spiel einen bewölkten Himmel, aber wahrscheinlich keinen Regen bei frischen Temperaturen um die sieben Grad.

SSV, olé! SSV, olé!

Die Texte der Fangesänge sind nicht besonders kompliziert. Falls dennoch jemand etwas unsicher sein sollte, hier die Fangesänge nochmal zum Nachlesen:

Und was muss ich sonst wissen?

Sechs Duelle lieferten sich die Spatzen bereits gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Wie die Statistik aussieht, erfahrt ihr hier:

Nicht jeder kennt sich mit der Geschichte des SSV Ulm 1846 Fußball im Detail aus. Wir haben ein paar der schönsten Spiel-Anekdoten Revue passieren lassen: