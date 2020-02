Noch zwei Heimspiele müssen die Neu-Ulmer Devils in der Aufstiegsrunde der Landesliga bestreiten: Am Freitag (28.02.2020, um 20 Uhr) gegen die Dingolfing Isarrats und am Sonntag (01.03.2020, um 18 Uhr) gegen den EV Moosburg. „Es ist für uns jetzt einfach die Pflicht, unsere beiden Begegnungen zu gewinnen“, fordert VfE-Sportvorstand Georg Meißner. Gute Stimmung in der Eishalle Neu-Ulm kann da nur helfen, darum verlosen wir 6x3 Tickets für die Heimspiele. Die Karten sind für alle Heimspiele gültig, du kannst dir also aussuchen, an welchem Tag du dir eine Partie live anschaust.

Tickets für die Devils Neu-Ulm: So kannst du die Eishockey-Karten gewinnen

Tickets für die Heimspiele der Devils Neu-Ulm sind an der Abendkasse zu kaufen - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Wir verlosen unter allen Teilnehmern 3x3 Stehplatz- und 3x3 Sitzplatz-Karten. Um teilzunehmen, schickst du uns bis 27.02.2020 (10 Uhr) eine E-Mail an spielen@swp.de mit dem Betreff „Devils Neu-Ulm“. In der Mail müssen dein voller Name sowie deine Adresse und Telefonnummer stehen. Die Gewinner werden am 27. Februar (ab 10 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommen einen Anruf von uns. Wir wünschen viel Glück!

