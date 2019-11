Am Freitag, den 15. November 2019, um 20 Uhr ist beim Eishockeyspiel der Devils Neu-Ulm gegen die Wölfe Wörishofen eine Ladies Night. Es gibt Fanshop-Specials und für jede Frau einen Begrüßungs-Prosecco in der Eissporthalle beim Donaubad in Neu-Ulm. Darum haben wir ein besonderes Angebot für euch: Lade vier Freunde ein und nimm sie mit zum Spiel. Auf unsere Kosten!

Wir verlosen 2x5 Sitzplatz-Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets für „das Spiel der Devils Neu-Ulm gegen die Wölfe Wörishofen am 15.11.2019 in der Eissporthalle Neu-Ulm“ sind an der Abendkasse zu kaufen - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Um teilzunehmen, schickst du uns bis 14. November 2019 (8 Uhr) eine E-Mail an spielen@swp.de mit dem Betreff „Devils Neu-Ulm“. In der Mail müssen dein voller Name sowie deine Adresse und Telefonnummer stehen. Die Gewinner werden am 14. November 2019 (ab 10 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommen einen Anruf von uns. Wir wünschen viel Glück!

Folgst du uns schon auf Instagram: @suedwest_presse?