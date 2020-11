Für ihr besonders engagiertes Programm sind 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2020 ausgezeichnet worden. In der am höchsten dotierten Kategorie „Beste Buchhandlungen“ gab es nun jeweils 25 000 Euro für die Buchhandlung „Buchstabe“ in Neustadt (Holstein), die Kinder- und Jugendbuchhandlung „Der kleine Laden“ in Bonn sowie „Wist – Der Literaturladen“ in Potsdam aus.

Jeweils 15 000 Euro erhielten fünf „besonders herausragende Buchhandlungen“ – davon ging ein Preis nach Baden-Württemberg, an die von Rasmus Schöll geführte Aegis Buchhandlung in Ulm an der Donau. „Gerade in diesem Corona-Jahr 2020, das mit Theatern, Kinos, Konzerthäusern ausgerechnet die Sehnsuchts- und Zufluchtsorte des Alltagslebens besonders hart getroffen hat, ist uns das Buch in der Krise noch mehr als sonst Kulturerlebnis und Seelennahrung zugleich“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Sonntag in Berlin zur Auszeichnung.