Am Sonntag ist wieder Aufschlag auf den sehr schnellen, hellblauen Courts der WTB-Halle in Biberach zur 48. Auflage der Deutschen Meisterschaften der Aktiven. Die Hallentitelkämpfe der Damen und Herren sowie im Mixed werden vom 8. bis 15. Dezember 2019 ausgetragen.

Bei der DM, die zum 11. Mal in Biberach ausgetragen wird, herrscht immer eine besondere Atmosphäre: Denn bei wenigen hochkarätigen nationalen Turnieren können Zuschauer potenzielle Stars von Morgen so hautnah erleben – und zugleich großartiges Tennis sehen.

Die Teilnehmerfelder werden angeführt von den Topgesetzten Katharina Hobgarski vom TC Bredeney Essen und Lokalmatador Yannick Maden vom TEC Waldau Stuttgart.

Bisherige Teilnehmer: von Struff bis Petkovic

Die DM in Biberach ist bekannt dafür, dass dort junge Spieler auf den Teilnehmerlisten stehen, die später auf der ATP-Tour oder gar in den Weltranglisten wiederzusehen waren – und sind. Dazu gehören etwa:

Jan-Lennard Struff

Andreas Beck

Annika Beck

Carina Witthöft

Anna-Lena Friedsam

Andrea Petkovic

2019 stehen zwar nicht ganz so viele bekannte Namen auf der Teilnehmerliste, aber die Qualität macht’s, wie der Württembergische Tennisbund (WTB) in einer Mitteilung schreibt: „Es wird wieder ein starkes Teilnehmerfeld sowohl bei den Damen als auch bei den Herren an den Start gehen“, kündigt Turnierdirektor und WTB-Vize Rolf Schmid darin an.

Dieter Gutermann, der seit dem ersten Turnier dabei ist und gemeinsam mit WTB-Präsident Stefan Hofherr als Turnierdirektor viel Erfahrung hat, verspricht demnach: „Es werden mit Sicherheit spannende Matches, ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.“

Das sind die Spielerinnen der DM in Biberach

Bei den Damen führt die zweifache Vize-Meisterin der Jahre 2015 und 2017, Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen), die Meldeliste an.

Ihr folgen die Spielerinnen des Porsche Talent Team Deutschland: die Deutsche Meisterin von 2014, Antonia Lottner (TC Bad Vilbel), Katharina Gerlach (Tennispark Versmold) und Jule Niemeier (TC Bad Vilbel), die Mixedmeisterin von 2018.

Der Blick der WTB-Verbandstrainerin Christina Singer-Bath, die selbst 1987 und 1996 die Meistertrophäe des DTB gewinnen konnte, richtet sich der Mitteilung zufolge vor allem auf Alexandra Vecic aus Immendingen vom TC Tübingen. Die 17 Jahre alte WTB-Kaderspielerin aus Immendingen im Kreis Tuttlingen wurde am 1. Dezember Deutsche Meisterin der Juniorinnen U18 und ist in Biberach mit dabei. Mit dabei ist auch Lena Lutzeier aus Blaustein, die als erste Deutsche auf Platz 1 der amerikanischen College-Rangliste stand und nun in Biberach antreten will.

Auf eine Topfavoritin will sich die 51-jährige Trainerin Christina Singer-Bath nicht festlegen. Sie vermutet jedoch, dass eine der vier Erstgesetzten die Nachfolge der Vorjahressiegerin Anna-Lena Friedsam antreten wird.

Hier findest du die komplette Zulassungsliste der Damen im Einzel.

Das sind die Spieler des Turniers

Bei den Herren führt der 30-jährige Stuttgarter Yannick Maden vom TEC Waldau die Meldeliste an. Auf der Weltrangliste ist er im Moment die Nummer 127. In Biberach gewann er im Einzel bisher noch nicht, aber er holte 2016 und 2017 zweimal den Titel im Mixed. „Ich traue ihm auf jeden Fall einiges zu“, sagt Turnierdirektor Schmid der Mitteilung zufolge und verweist darauf, dass Maden in diesem Jahr zum ersten Mal unter den Top 100 der Weltrangliste war. Zudem habe er im Mai bei den French Open in der zweiten Runde gegen Superstar Rafael Nadal gestanden (Nadal gewann 6:1, 6:2, 6:4).

Seine stärksten Gegner sind für Schmid Julian Lenz (TC Bad Homburg) und der Gewinner von 2017, Daniel Masur (Tennispark Versmold).

Hier findest du die komplette Zulassungsliste der Herren im Einzel.

Das Programm und die Öffnungszeiten der Deutschen Meisterschaften

Beginn ist am Sonntag, 8. Dezember von 10 Uhr an mit den Spielen in der Qualifikation. Hier ist der Eintritt frei. Die Hauptfeldpartien starten am Dienstag, 10. Dezember. Ab Mittwoch, 11. Dezember, spielen die gesetzten Teilnehmer, die in der ersten Runde noch ein Freilos haben. Am Samstag, 14. Dezember, fällt die erste Entscheidung, denn dann stehen die Halbfinalpartien und das Endspiel in der Mixedkonkurrenz auf dem Programm. Der Finaltag ist am Sonntag, 15. Dezember, der mit dem Endspiel in der Damenkonkurrenz beginnt.

Der genaue Spielplan:

Sonntag, 8. Dezember:

1. Runde Qualifikation Damen/Herren, Spielbeginn 10 Uhr

Montag, 9. Dezember:

2. Runde Qualifikation Damen/Herren, Spielbeginn 10 Uhr

Dienstag, 10. Dezember:

Finale Qualifikation Damen/Herren, 1. Runde Damen/Herren, Spielbeginn 10 Uhr

Mittwoch, 11. Dezember:

1. Runde Damen/Herren, Achtelfinale Damen/Herren, Viertelfinale Mixed, Spielbeginn 12 Uhr

Donnerstag, 12. Dezember:

Achtelfinale Damen/Herren, Viertelfinale Mixed, Spielbeginn 12 Uhr

Freitag, 13. Dezember:

Viertelfinale Damen/Herren, Halbfinale Mixed, Spielbeginn 11 Uhr

Samstag, 14. Dezember:

Halbfinale Damen/Herren, Finale Mixed, Spielbeginn 11 Uhr

Sonntag, 15. Dezember:

Finale Damen, Finale Herren, Spielbeginn 12 Uhr

Achtung: Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Termine für die Spiele sich ändern können.

Tickets und Preise für die Tennis-Meisterschaft

Tickets gibt es an der Tageskasse in der WTB-Halle. Das sind die verschiedenen Preise für die Karten an den jeweiligen Spieltagen:

Sonntag: kostenloser Eintritt

Montag: 5 Euro

Dienstag: 10 Euro

Mittwoch: 10 Euro

Donnerstag: 10 Euro

Freitag: 15 Euro

Samstag: 15 Euro

Sonntag: 15 Euro

Eine Wochenkarte kostet 28 Euro. Dazu gibt es eine Dose Tennisbälle gratis

Anfahrt zu den Deutschen Tennismeisterschaften in Biberach

Das Turnier findet in der WTB-Halle beim TV Hühnerfeld statt. Die Adresse:

Bezirksstützpunkt Biberach

Hermann-Volz-Str. 88

88400 Biberach an der Riß

Zu den Deutschen Meisterschaften in Biberach kann man mit dem Auto oder der Bahn kommen. Hier die wichtigsten Möglichkeiten zur Anreise.

Mit dem Auto:

Aus Richtung Stuttgart: A8 Richtung München, Ausfahrt Ulm/Friedrichshafen, Weiterfahrt über die B30 Richtung Friedrichshafen nach Biberach.

Aus Richtung München: A96 Memmingen, weiter auf A7 Richtung Ulm, Ausfahrt Biberach/Berkheim, Weiterfahrt über B312 nach Biberach.

Aus Richtung Bodensee: Von Friedrichshafen über die B30 nach Biberach, von Konstanz mit der Fähre nach Meersburg, über die B33 bis Ravensburg, Weiterfahrt über die B30 nach Biberach

Aus Richtung Freiburg: B31 bis Geisingen, weiter auf der B311 über Tuttlingen, Meßkirch nach Riedlingen, Weiterfahrt über B312 nach Biberach.

Mit der Bahn:

Biberach liegt an der Interregio-Strecke Ulm - Friedrichshafen und ist an das InterCity-Netz der Deutschen Bahn über Ulm angebunden. Im Rahmen des Oberschwaben-Taktes gibt es halbstündige Verbindungen zwischen Biberach und Ulm. Allerdings gibt es zurzeit immer wieder Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr (SEV) wegen der Elektrifizierung der Südbahn. Deswegen sollte man sich vor der Fahrt bei der Fahrplanauskunft Bahn informieren.

Parken, Parkplätze und Parkhäuser in Biberach

Es gibt vor und hinter der WTB-Halle Parkplätze. Allerdings sind die meist schnell belegt. Ansonsten gibt es rund um die Halle kaum Plätze, man kann aber in der Stadt parken. Das sind die Parkhäuser und Tiefgaragen:

P1 Tiefgarage Stadthalle

P2 Tiefgarage Museum

P4 Parkhaus Ulmer Tor

P6 Parkhaus Wielandpark

Zukunft der Meisterschaften in Biberach vorerst gesichert

Die DM wurden das erste Mal 2007 in Biberach veranstaltet, seit 2010 finden sie regelmäßig in Oberschwaben statt. Der Deutsche Tennisbund (DTB) hat auch schon für 2020 und 2021 zugesichert, dass das Turnier in Biberach ausgespielt wird, wie der WTB mitteilt.