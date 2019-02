Deutsche Bahn Ministerium kritisiert DB Regio: „Neuer Tiefpunkt in der Qualitätsentwicklung“

Ministerium kritisiert DB Regio: „Neuer Tiefpunkt in der Qualitätsentwicklung“

Ulm / Fabian Ziehe

Das Landesverkehrsministerium kritisiert erneut die Nahverkehrstochter der Deutschen Bahn, die DB Regio.

Das Landesverkehrsministerium übt erneut schwere Kritik an der DB Regio, der Nahverkehrs-Tochter der Deutschen Bahn. Die aktuellen Behinderungen bei Verbindungen im Allgäu seien „ein neuer Tiefpunkt in der Qualitätsentwicklung des Schienenverkehrs in Südwürttemberg“, erklärte Amtschef Uwe Lahl.

Hintergrund ist eine Ankündigung der DB Regio von Ende vergangene Woche, die Kapazitätsengpässen bei Dieseltriebwagen der Baureihe VT 650 (Regio-Shuttle) einräumen und Schienenersatzverkehr bis voraussichtlich 11. April zwischen Memmingen und Lindau, Kißlegg und Aulendorf sowie Schemmerberg und Biberach ankündigen. In der Zeit sollen ein Viertel der insgesamt 80 eingesetzten Züge auf Getriebeschäden überprüft werden. Auch „im Raum Tübingen“ und bei der Bodenseegürtelbahn könnte es zu Einschränkungen kommen. Die Züge sind laut Verkehrsministerium in Ulm stationiert.„Ein derart lang dauernder Wegfall des Bahnangebots in einer ganzen Region entspricht nicht den vertraglichen Vereinbarungen“, erklärte Lahl.

Erneute Kritik an der DB Regio

Obgleich das Ministerium einsehe, dass aus Gründen der Sicherheit eine Überprüfung notwendig sei, müssten die Ausfälle „auf wenige Tage begrenzt bleiben“. Das Land hat in der Vergangenheit wiederholt DB Regio kritisiert, da diese ihren vertraglichen Verpflichtungen wegen Mängeln an Zügen und fehlendem Personal nicht nachgekommen ist. Wegen hoher Verspätungen musste die Bahn 2017 dem Land 11 Millionen Euro bezahlen. Auch für das abgelaufene Jahr 2018 droht der Bahn eine Strafe

