Zweimal im Jahr wird der Fahrplan der Deutschen Bahn geändert um neue Verbindungen oder die Fahrzeiten anzupassen. Dieser Fahrplanwechsel findet jeweils im Juni und Dezember statt. Die größten Änderungen werden immer mit dem Winterfahrplan eingeführt.

Umfangreiche Neuerungen

Die umfangreichsten Neuerungen bringt der Winterfahrplan mit sich, anders als zum kleinen Fahrplanwechsel im Juni, bei dem es nur geringe Änderungen gibt. Mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan müssen sich Reisende darauf einstellen, dass viele Verbindungen geändert, einige ganz wegfallen und andere hinzukommen. Gleichzeitig werden auch regelmäßig neue Züge eingesetzt. So setzt die Bahn weitere Intercity-Züge ein. Meist gibt es mit dem neuen Fahrplan eine Preiserhöhung.

Wann findet der Fahrplanwechsel statt?

Wie ein Bahnsprecher mitteilt, tritt der Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 statt. Bereits am 15. Oktober werden die neuen Fahrpläne veröffentlicht und von diesem Zeitpunkt an können bereits auch Tickets gebucht werden.

Ticketbuchungen ab Oktober möglich

Fahrkarten für den Winterfahrplan sind ab 15. Oktober 2019 erhältlich. Damit können Bahntickets für alle Reisen ab Dezember, für den Weihnachtsurlaub oder für Fahrten zum Jahreswechsel gekauft werden. Tickets können online auf www.bahn.de, am Automaten, im Reisezentrum und bei Bahnagenturen gekauft werden.

Steigen die Preise für Bahntickets?

Mit dem großen Fahrplanwechsel wurden regelmäßig die Preise im Nahverkehr und den Verkehrsverbünden erhöht So stiegen im vergangenen Jahr die Preise für den Nahverkehr durchschnittlich um 2,3 Prozent. Ob sich auch in diesem Jahr die Preise erhöhen, ist noch nicht bekannt. Für Fahrten im Fernverkehr wurden in diesem diesem Jahr keine Erhöhung der Ticketpreise angekündigt.

