Tradition Der Weihnachtsmarkt geht online

Ulm / Ulrike Schleicher

Der Baum ist schief und sorgt für Diskussionen. Er habe einen Schlenker in der Mitte, präzisierte es Jürgen Eilts, Geschäftsführer der Ulm-Messe GmbH. Der Eindruck werde sich aber noch erheblich verbessern, wenn die Fichte am kommenden Montagabend auf dem Münsterplatz um 18 Uhr im Glanz der vielen Lichter erstrahle.

Vieles auf dem Markt mit den 140 Ständen, 40 bieten Essen und Getränke an, hat sich nach all den Jahrzehnten bewährt und wird auch in diesem Jahr wieder so sein: Etwa die Krippe mit der Eselin, den Schafen und Lämmern. Sie seien gut versorgt, unterstrich Eilts. Es gibt die Jurte, in der auch Märchen für Erwachsene vorgelesen werden, die abendliche Musik sowie die Steiff-Schauhütte – „die einzige auf einem Weihnachtsmarkt in Deutschland“, sagte OB Gunter Czisch stolz. Auch der Glasbläser und der Stand der Münsterbauhütte seien besonders.

Neu ist: Zwei Bloggerinnen, Yvonne von „Just travelous“ und Susi von „Black dots, white spots“ wurden gewonnen, um für junge Leute live vom Weihnachtsmarkt zu berichten. Und neu ist: Zweimal werden Bläser oberhalb des Hauptportals des Münsters spielen. So seien sie weithin sichtbar.

Zum Thema Sicherheit: Die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst werde vor Ort sein, sagte Rainer Türke, Leiter des städtischen Ordnungsamtes. Ansonsten habe sich das Sicherheitskonzept bewährt. „Es war und ist ruhig auf dem Weihnachtsmarkt.“ Für Kinder gibt es dieses Jahr Armbänder zu kaufen. Darauf können Eltern ihre Handynummer hinterlassen – im Fall, dass die Kinder verloren gehen.

Damit die Innenstadt wegen des Verkehrs nicht kollabiert, hoffen Stadt und SWU darauf, dass die Besucher den an den vier Wochenenden kostenlosen ÖPNV benutzen. „Jetzt, da die Linie 2 bald fährt, umso mehr“, sagte Czisch. Wer aus Erbach komme, könne am Kuhberg parken und in die Stadt fahren.

Neue Anbieter gibt es auch: Unter anderen Craft Story mit Produkten aus Portugal und die Bar Rosebottel mit Limonadenessenzen sowie Heißgetränken.

Das Ulmer City Marketing bietet einen nachhaltigen Service: „Die Einkäufe werden per Fahrradkurier nach Hause gebracht, damit man noch gemütlich auf dem Weihnachtsmarkt bummeln kann“, sagte Citymanager Henning Krone. Der Service gelte für die Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt.

Der Aufbau war gestern um 12 Uhr so gut wie beendet. Es fehlten nur noch vier Hütten. Bis Montag wird es wieder glitzern und funkeln.