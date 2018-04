Friedrichsau Der Stadtpark wird wachgeküsst

Ulm / Helmut Pusch

1811 schenkte der württembergische König Friedrich den Ulmern einen Stadtpark: die Friedrichsau. Ein Traum, der längst verblichen ist. Heute finden die Massen nur noch am Schwörmontag den Weg „in d’Au na“. Und das will jetzt ein neu gegründeter Verein ändern, der sich genauso nennt, wie der eingesessene Ulmer sein Ziel formuliert: eben Indauna. In der vergangenen Woche war die Gründungsversammlung, seine Arbeit will der Verein so schnell wie möglich aufnehmen.

Die treibende Kraft des Ganzen ist Oxana Arkaeva. Die Sopranistin war von 2009 bis 2015 Ensemblemitglied des Theaters Ulm, hat zudem ein Studium zum Executive Master in Arts Administration (EMAA) an der Universität Zürich absolviert und in dessen Rahmen auch ein Konzept für ein Open-Air-Kulturfestival erarbeitet. So sensibilisiert, schaute sie sich auch in Ulm um, wurde in der Friedrichsau fündig und entwickelte dazu ein Konzept.

„Da ist alles vorhanden: Spielstätten, die Infrastruktur für Veranstaltungen, eine wunderbare, gestaltete Landschaft“, sagt die Sängerin. Und auch die Nachfrage: „Durch den Weggang des französischen Weindorfes entsteht insbesondere im Zeitraum nach dem Ulmer Zelt in den Sommerferien von Mitte Juli bis September ein Veranstaltungsvakuum, das kulturell aufgefüllt werden kann und muss“, sagt Thomas Kienle, der CDU-Fraktionschef im Ulmer Gemeinderat, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört. „Wir wollen anderen Veranstaltern keine Konkurrenz machen“, versichert Kienle.

Und was soll da alles geboten werden? „Opern-Karaoke Liederabende, Soireen, Kammerkonzerte, Diskussionen und bildende Kunst, Jazz und Chanson, Spiritual und Techno, Theateraufführungen, Tanz, Lesungen“, listet Arkaeva auf. Und die Künstler? Die kommen auch aus der Region – „aber eben nicht nur“, sagt Arkaeva. Sie hat sich in den vergangenen Jahren ein Netzwerk von professionellen Künstlern aufgebaut, die mit eigenen Programmen unterwegs sind.

Und Arkaeva hat schon Pläne, welche Sparten wo stattfinden könnten: Musiktheater etwa in der Teutonia, Schauspiel im Liederkranz, Volkstheater und Kabarett in der Hundskomödie. Noch in diesem Sommer will der Verein einen ersten Versuch machen, die Menschen „in d’Au na“ zu locken.