Bildung Der Schulleiter, ein Entwicklungskünstler

Neu-Ulm / Sonja Fiedler

Seit Beginn des Schuljahres leitet Dieter Lüke die Christoph-Probst Realschule in Neu-Ulm. Am Dienstag wurde er in sein neues Amt eingeführt. „Sie stellen sich einer verantwortungsvollen Aufgabe, und Sie stellen sich ihr optimistisch und mit viel Schaffenskraft“, sagte Vize-Landrat Herbert Pressl in seiner Festrede. Lüke bringe viele Ideen mit, so stehe die Gestaltung des Schulhauses und des Außenbereichs auf seiner Agenda. „Da können wir also gespannt sein.“

Grußworte gab es vom Ministerialbeauftragten Bernhard Buchhorn aus Augsburg. „Schulleitung ist eine Herausforderung, die können wir nur gemeinsam angehen“, sagte er. Lüke, so habe er gehört, sei ein „Entwicklungskünstler“, der stets versuche, alles unter einen Hut zu bringen, so gut es geht. Hoch anrechnen würde er ihm seine „wertschätzende Art.“ Einen Rat gab Buchhorn dem neuen Schulleiter mit auf den Weg: Es sei gut, nicht immer gleich auf jeden Zug aufzuspringen in der Bildungspolitik. „Man soll sich nicht drücken, aber man kann auch mal abwarten.“ Lükes Eigenschaften für sein neues Amt definierte er in Anspielung auf seinen Nachnamen. „L wie langfristig, Ü wie überlegt, K wie kommunikativ und E wie erfahren.“

Lüke bekam von seinem Vorgänger Peter Hausladen symbolisch einen großen Schlüssel für das Schulhaus überreicht. „Du warst mein Wunschkandidat, ich habe auf dich gesetzt“, ließ Hausladen wissen. Der langjährige Schulleiter hatte in den Sommerferien seinen Ruhestand angetreten. Konrektorin ist jetzt Julia Kauder, die vorher zweite Konrektorin war. Die neue zweite Konrektorin heißt Ute Zöllner.

Miteinander sprechen und im Gespräch bleiben, das sei im Schulalltag unerlässlich für erfolgreiches Lernen, sagte Lüke. Viel Wert lege er auf das gemeinsame Erarbeiten von Zielen, einen offenen Dialog und respektvollen Umgang. Zudem betonte er: „Unsere Aufgabe ist Bildung in digitaler Welt, nicht digitale Bildung.“ Es sei wichtig, dass der Lehrer die Wahl des Unterrichtsmediums habe. Als erfreuliche Neuigkeit verkündete Lüke, dass im kommenden Frühjahr die Schülertoiletten saniert würden. Zudem werde die Regierung von Schwaben die Möglichkeit eines Anbaus für die Schule prüfen. Aktuell sind einige Klassen aus Raumnot in Containern untergebracht.