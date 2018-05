Interessen Der schöne Schein in der Sportwelt

Ulm / Bernd Rindle

Der Sportreporter Ronny Blaschke spricht über wirtschaftliche und politische Interessen bei Großveranstaltungen.

Für Ronny Blaschke dauert ein Fußballspiel länger als 90 Minuten. Sein Blick endet nicht an der Aus-Linie. Sportreporter wurde er, weil er seinem Heimatverein, Hansa Rostock, nahe sein wollte. Doch den Idealismus hat er sich mittlerweile „abtrainiert“. Weil ihm zusehends „kritische Themen über den Weg gelaufen sind, hat relativ schnell der Menschenverstand eingesetzt.“

Seit seiner Erkenntnis, dass der schöne Schein und die heile Welt des Sports nicht mehr mit der Realität zusammengehen, wenn wirtschaftliche und politische Interessen damit verbunden sind, spricht er über das, worüber Funktionäre nur ungern reden. Vor dem Hintergrund der Fußball-WM tat er das im vorliegenden Fall auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks Alb-Donau im Haus der Begegnung.

Dass Diktatoren und demokratiefremde Regimes Sportveranstaltungen nutzen, um sich in ein besseres Licht zu rücken, habe seine Wahlheimat Berlin mit Olympischen Spielen von 1936 nicht exklusiv, erinnerte er unter anderem an die Fußball-WM in Argentinien. Als die Deutsche Nationalmannschaft mit Udo Jürgens „Buenos Dias Argentina“ einsang, war in Buenos Aires längst die Militär-Junta am Ruder. Menschenrechtsverletzungen habe der DFB komplett ausgeblendet.

Keinen Sklaven gesehen

Dass man im Sport gerne mal wegschaut, wenn Grundrechte eingeschränkt, Menschen diskriminiert und ausgebeutet werden, ist für Blaschke nicht erst seit Franz Beckenbauers Äußerung, er habe trotz der zahlreichen Berichte über die grausamen Arbeitsbedingungen in Katar dort „noch keinen einzigen Sklaven gesehen“, eine altbekannte Tatsache. Auch sei es ein Widerspruch, dass der FC Bayern München seinen jüdischen Alt-Präsidenten Kurt Landauer posthum ehrt „und gleichzeitig nach Saudi-Arabien zu einem Testspiel fliegt“. Man müsse sich auch der Strahlkraft der Symbolik bewusst sein, sagte er im Hinblick auf die aktuelle Diskussion über das Bild mit Mesut Özil, Ilkay Gündogan und dem türkischen Präsidenten Erdogan.

Gesetzesänderungen

Großveranstaltungen seien längst keine wirtschaftlichen oder sozialen Heilsbringer, kritisiert Blaschke den rigorosen Umgang mit Menschen im Vorfeld, wenn Anwohner zwangsweise umgesiedelt und ganze Stadtteile entvölkert werden, um Platz für Baumaßnahmen zu haben, wie in Seoul, Peking und Rio de Janeiro.

Was sich häufig auch verschärfe, sei die Rechtslage vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspekts, „der immer einen Vorwand“ dazu hergebe. So seien in Russland bereits „30 Gesetzesänderungen veranlasst worden, die Bürgerrechte und Versammlungsfreiheit einschränken“, gibt der Journalist zu bedenken. Hinsichtlich einer freien Berichterstattung seien zumindest Zweifel angebracht, wie der Versuch zeige, dem Doping-Experten Hajo Seppelt die Einreise zu verwehren.

Sich über Tore zu freuen und den Rest zu ignorieren, sei nicht der richtige Weg, sagte Blaschke, auch wenn er sich darüber im Klaren ist, dass die individuelle Einflussnahme begrenzt sei. Dennoch könne man sich als Vereinsmitglied einmischen, sich eine Stimme verschaffen, um so die Zivilgesellschaft zu stärken und ein Zeichen zu setzen.