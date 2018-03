Versammlung Der regionale ASB wächst stetig weiter

Ulm / cst

Der ASB wächst weiter. Das ist die Bilanz der Mitgliederversammlung des Arbeiter-Samariter-Bundes, Region Ulm, Alb-Donau, Heidenheim und Aalen. Der Gesamtumsatz wurde auf 17,4 Millionen Euro gesteigert. Entsprechend werde der ASB in den nächsten Jahren Geld in Projekte investieren, sagte Geschäftsführer Rainer Holthuis. Geplant sind unter anderem eine neue Rettungswache in Langenau und eine neue Wohnanlage am Burgplatz in Bernstadt mit einer Einrichtung zum ambulant betreuten Wohnen inklusive Tagespflege. Es soll auch vermehrt in die Mitarbeiter investiert werden, denn deren Zahl erhöhte sich von 451 im Jahr 2016 auf 585. „Die Fachkräfte werden knapp und wir wollen attraktive Arbeitsplätze bieten“, betonte Holthuis.

Neben den Zahlen spielten die Präsenz und der gute Ruf des regionalen ASB eine wichtige Rolle. Die Pflegeeinrichtungen seien mit einer Belegungsrate von über 90 Prozent „hervorragend aufgestellt“ und bei der Tagespflege steige der Bedarf. Überdies war der ASB im Bereich der Flüchtlingshilfe und bei unbegleiteten Minderjährigen engagiert. Die Jugendhilfe habe sich mit der heilpädagogischen Tagesstätte, Schulbegleitungen und seinem Autismus-Fachtag einen guten Ruf erworben, heißt es weiter.

Auch in den anderen Bereichen sei der ASB gut aufgestellt. Zu nennen sind hier die Eingliederungs- und Behindertenhilfe, das Therapiezentrum und vor allem der Rettungsdienst mit insgesamt 8041 Einsätzen und 7723 Krankentransporten, dem Bevölkerungsschutz und den Erste-Hilfe-Kursen. Der Nachwuchs wird in der Arbeiter-Samariter-Jugend betreut. Ehrenamtliche Stunden im hohen fünfstelligen Bereich würden flächendeckend in allen Abteilungen engagiert geleistet.

9000 Mitglieder als Ziel

Zum Verein selbst: Zwar gingen die Mitgliederzahlen mit aktuell 8875 etwas zurück, jedoch will der regionale ASB im laufenden Jahr wieder die 9000er Grenze knacken. Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand entlastet, und wiedergewählt wurden Christoph Baßler als erster Vorsitzender und Dagobert Wagner als sein Stellvertreter. Rückblickend sagte Baßler: „Planmäßig zum 1. April 2017 konnten wir die umfangreichen Sanierungen nach etwas mehr als fünf Jahren erfolgreich abschließen.“

In Sachen Ehrungen sind 564 Mitglieder schon länger als 25 Jahre dabei und werden schriftlich geehrt. Aber es gab auch eine besondere Auszeichnung bei der Versammlung: Elsbeth Schneider, Tochter der ASB-Wiedergründer Hans und Mina Haußmann in Ulm, ist seit 70 Jahren Vereinsmitglied.