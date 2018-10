Essen Der Pasta-Experte

Ulm / Ulrike Schleicher

Radio cento due cinque, lalala“, trällert ein Frauenchor für den Radiosender RTL 102.5. Dort präsentieren die Moderatoren Angelo Baiguini und Valeria Benatti zwei Stunden Musik am späten Vormittag. Dazwischen gibt’s Werbung und Nachrichten mit Staumeldungen: Gerade herrscht „Traffico intenso“ (dichter Verkehr) auf der A1 um Mailand.

Ohne das lebhafte, italienische Gebabbel im Hintergrund käme das Del Tufo in der Bleichstraße hinter dem Bahnhof sicher nur halb so italienisch daher. Wer den L-förmigen Gastraum mit Frischtheke, Regalen, kleinen Holztischen und Stühlen mit geflochtener Sitzfläche betritt und das Radio hört, fühlt sich sogleich an die letzte Italienreise erinnert, bei der man abseits der Autobahn höchstwahrscheinlich entspannte Tage mit gutem Essen verbracht hat.

Solch angenehme Assoziationen sind ganz im Sinne des Wirtes Gennaro del Tufo. „Ich möchte meinen Gästen eine heimelige Atmosphäre bieten, ein bisschen wie bei Mamma“, sagt der 49-Jährige aus Neapel, der sich mit dem Restaurant einen Traum erfüllt hat. Einen, der nichts mit seinem Beruf zu tun hat. Denn Del Tufo ist seit Jahrzehnten Schlosser bei der Firma Peri in Weißenhorn. Also Koch aus Leidenschaft? Von wegen: „In der Küche rühre ich keinen Finger“, sagt er.

Er liebe es, die Gäste zu betreuen. „Ich bediene sehr gerne und berate, welcher Wein zu welchem Essen passt etwa“, erzählt er begeistert. Das habe er schon als Jugendlicher schön gefunden, wenn er mit seinen Eltern in einem der Restaurants in Neapel gewesen sei. Sein Traum ging in Erfüllung, als in der Bleichstraße ein Neubau hochgezogen wurde und im Erdgeschoss Ladenräume zur Verfügung standen. Mit der Unterstützung des Eigentümers – „er hat uns sehr geholfen“– konnte del Tufo sein Konzept umsetzen: „Italienische Feinkost mit Restaurant.“ Die ganze Familie hilft mit. Wenn der 49-Jährige im eleganten Hemd mit Krawatte Schicht bei Peri hat, stehen der Sohn, die Tochter, seine Ehefrau im Laden. Komplettiert wird das Team von Antonio de Blasi, ein langjähriger Freund aus Weißenhorn und erfahrener Wirt. Und natürlich nicht zuletzt vom Koch, Fortunato Scibilia, und dessen Frau Theodora Marineac.

Scibilia, der 40 Jahre auf der ganzen Welt gekocht hat, ist Herr über all die Pastasorten, die Italien und dort vor allem aus der Region um Neapel stammen. Mit Penne, Fusili, Orechiette, Tagliatelle, Vermicelli, Spaghetti und Bavette kreiiert der Chef bodenständige Mahlzeiten. Zum wöchentlich wechselnden Mittagstisch etwa Spaghetti Siciliana mit Tomatensoßen, Kapern, Oliven, Sardellen oder Triangoli Mascarpone und Zitrone oder auch die Gnocchi alla sorrentina, Kartoffel Klößchen mit Tomatensauce, Basilikum, Mozzarella und Parmesan....

Alles kein Hexenwerk, aber sehr schmackhaft wie eine Frau bestätigt, die gerade mit Schinken und Mozzarella gefüllte Crêpes zum Mittagessen isst. Auch ihrer Tischnachbarin munden die Spaghetti: „Echt lecker.“ Einen Großteil des Genusses machen die Zutaten aus, sagt del Tufo: „Es muss beste Qualität sein.“ Soll heißen, aromatische Tomaten aus der Dose, Mozzarella aus Kuh- und Büffelmilch, Pasta aus Neapel wie De Deco und Voiello sowie gutes Olivenöl.

Natürlich gibt es auch Pizza in allen Varianten. Neapel ist schließlich die Wiege der Pizza. Im del Tufo ist sie so zubereitet wie man sie aus der Stadt beim Vesuv kennt: ein nicht zu dicker, knuspriger, nicht zu trockener Teig und verschiedene Beläge, aber die beste ist ohnehin die Margherita. Bei den Weinen ist die Auswahl groß: etwa die beiden Roten Primitivo und Barolo, beim Weißen Falanghina. Auf der Speisekarte fehlen noch Fisch und Fleisch, beides will der 49-Jährige nach und nach ergänzen. „Wir sind noch am sondieren, was unsere Gäste verlangen.“

Bislang fahre er gut mit seiner Kombination, sagt er. Zur Mittagszeit sind die 40 Plätze gut besetzt, am Abend ist noch Luft nach oben. Viele, die essen, kaufen auch ein: Die schönen Flaschen mit der Tomatensauce, die Pasta, das Bio-Olivenöl, die gesalzenen Kapern, das Brot, Parmaschinken, Mortadella und Käse sowie eingelegtes Gemüse machen Lust auf italienische Küche zu Hause. Wer Lust auf Süßes hat, kann Babba, Bigne, Cannoli und Barchette probieren – alles kleine gefüllte Köstlichkeiten, die der Koch selbst herstellt, genau so wie das Tiramisu.

Um kurz nach 15 Uhr kommt Theodora mit einer großen Schüssel Penne mit Sugo aus der Küche. Die Mitarbeiter und del Tufo setzen sich um einen Tisch. Im Hintergrund dudelt italienische Musik – es ist ein bisschen wie bei Mamma.