Unterhaltung Der neue Krimi: Kluftinger am Grab

Vöhringen / Stefan Loeffler

Was hatten sie sich nicht alles für den Abend vorgenommen. Zuversichtlich verkündeten Volker Klüpfel und Michael Kobr im fast ausverkauften Saal des Vöhringer Eychmüller-Hauses: „Heute werden wir uns nicht streiten“ – um keine drei Minuten später doch zu zoffen. Na, Gott sei Dank. Denn der mal mehr und mal weniger gut aufgesetzte Zwist der beiden Erfolgsautoren gehört zu ihren Lesungen wie das Granteln zu ihrem Protagonisten Kluftinger.

Und dem Hauptkommissar aus Altusried verdanken sie seit 15 Jahren bestens besetzte Besucherreihen mit ebenso gut gelauntem Publikum, das richtig vernarrt ist in den Allgäuer Ermittler. Kein Wunder also, dass die beiden Autoren derzeit auf großer „Der Sinn des Lesens“-Jubiläumstour sind und damit landauf, landab auf vergnügliche Art den Beweis antreten, dass es in ihren Texten eben oftmals auch so herrlich unsinnig zugehen kann.

Also alles wie gehabt? Mitnichten, denn im Gepäck hatten sie den druckfrischen zehnten Band der so begehrten Allgäukrimis, der den schlichten Titel „Kluftinger“ trägt. Der Roman kommt zwar erst am heutigen Freitag in die Buchhandlungen, im Vöhringer Kulturhaus lag er jedoch schon stapelweise zum Verkauf aus.

Zum Inhalt: Beim Kirchgang entdeckt Kluftinger auf dem Friedhof eine Menschenmenge, die ein frisch aufgehäuftes Grab umringt, an dessen Rand ein Holzkreuz mit seinem Namen steht. Kurz darauf erscheint auch noch eine Todesanzeige. Klar, dass der kauzige Polizist aus Kempten dies nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Um dem Täter zuvorzukommen, muss Kluftinger tief in seiner eigenen Vergangenheit graben.

Die von Volker Klüpfel und Michael Kobr vorgetragenen Passagen entwickelten sich zur Freude des Publikums schnell zu irrwitzigen Dialogen der beiden Autoren. Und so fanden sich die beiden Meister der Abschweifungen zwischen den Kapiteln mitunter auch in philosophischen Betrachtungen über Reklamespots aus den 80er Jahren wieder. Und damit auch in ihrer eigenen Vergangenheit. Neben persönlichen Fotos aus längst vergessenen Kindheits- und Jugendtagen präsentierten die beiden Autoren, die sich mitunter auf einem viel zu niedrigen Sofa räkelten, zudem eine Auswahl ihrer ersten Texte aus gemeinsamer Feder.

Darunter auch ein Kapitel für ein Werk mit dem nicht ganz ernstzunehmenden Buchtitel „Zwiebelstauden im Sommersturm“. Daraus wurde nichts. Doch mit „Milchgeld“ kam 2003 der erste Erfolg, der die beiden vor 15 Jahren zu ihrer ersten gemeinsamen Lesetour aufbrechen ließ. Unzählige folgten. Bis heute. Und es bleibt zu wünschen, dass ein Ende der kurzweiligen Auftritte noch lange nicht in Sicht sein möge.

Auch wenn Volker Klüpfel in Vöhringen die Frage umtrieb: „Was wäre eigentlich, wenn einer von uns beiden das Zeitliche segnet?“ Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Sorge Dich nicht, dann mache ich alleine weiter.“ Dennoch: Was wäre ein Herr Kobr schon ohne einen Herrn Klüpfel – und umgekehrt?