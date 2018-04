Meinung Kommentar zu Mesale Tolu: Der Nervenkrieg geht weiter

Ulm / Christoph Mayer

Alle Hoffnung war vergebens: Die Ulmerin Mesale Tolu bleibt eine politische Gefangene des türkischen Staates. Ein Kommentar von Christoph Mayer.

Bis kurz vor dem Gerichtstermin am Donnerstag stand Mesale Tolu mit ihrem Ulmer Unterstützerkreis in engem E-Mail-Kontakt. Voller Zuversicht war die junge Journalistin davon ausgegangen, dass das Istanbuler Gericht die Ausreisesperre aufhebt und sie mit ihrem Sohn Serkan zurück in ihre Heimatstadt Ulm kann. Ein Happy-End wäre selbst das nicht gewesen, denn ihr ebenfalls wegen „Terrorpropaganda“ angeklagter türkischer Ehemann Suat Corlu hätte das Land nicht verlassen dürfen.

Nun ist die Enttäuschung um so größer, der Nervenkrieg geht weiter. Auch wenn die Richter die wöchentliche Meldepflicht außer Kraft setzten, bleibt die deutsche Staatsbürgerin Tolu Gefangene des türkischen Staates; politische Gefangene, denn die Vorwürfe gegen sie sind absurd.

Für den Ulmer Solidaritätskreis (und die vielen anderen Unterstützer in der gesamten Republik) heißt das: Es gibt weiter eine Menge zu tun. Vor allem gilt es, den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, damit die sich endlich in angemessener Weise für Tolu ins Zeug legt. Was für Peter Steudtner und Deniz Yücel galt, muss auch für Mesale Tolu gelten. Auch vor Ort ist Engagement angesagt. Nächste Woche steht der Demo-Organisator Cem Toprak vor einem Ulmer Gericht, weil er bei einer Pro-Tolu-Kundgebung nicht für Ordner-Armbinden sorgte. Auch das ist hanebüchen.