Umwelt Der nasse Winter hat dem Wald gut getan

Ulm / Carolin Stüwe

Der Forst hat es nicht leicht: Selbst so ein paar Frosttage lassen den Borkenkäfer kalt.

Das war kein richtiger Winter, so mild und so viel Regen, sagen die Skifahrer. Der Winter war prima aufgrund der vielen Niederschläge, sagen die Förster. Denn vitale Bäume können besser Schädlinge abwehren. Der gut durchfeuchtete Waldboden hat aber auch Nachteile.

Niederschläge

„Wir mussten im Januar die Holzernte immer wieder unterbrechen, weil wir sonst die Rückegassen kaputt gemacht hätten“, sagt Max Wittlinger, Sachgebietsleiter Forstwirtschaft im Stadtkreis Ulm. Rückegassen sind unbefestigte Furte, die Anfang der 80er Jahre alle 40 Meter im Wald angelegt wurden. Gefällte Bäume werden zunächst per Seilwinde am Traktor oder mittels Kette vom Rückepferd an die Rückegasse geschleppt. Auf dieser werden die Stämme von schweren Maschinen zum befestigten Forstweg transportiert („gerückt“). „Das Gassennetz dient dazu, den übrigen Bestand zu schonen“, sagt Wittlinger. Aber selbst auf den Rückegassen sollten die Maschinen keine tiefen – maximal 40 Zentimeter – Spuren hinterlassen. Sonst sitzt der Traktor beim nächsten Einsatz auf.

Frostperiode

Erst in der kalten Woche ab dem 18. Februar mit Minustemperaturen bis zu 15 Grad „haben wir Gas gegeben beim Holzrücken“, sagt Wittlinger. Denn auf dem gefrorenen Boden ließ es sich gut arbeiten. Gefreut über das Holz hätten sich vor allem die Sägewerke, die sich kein Lager leisten können, sondern frisch gefälltes Laubholz gleich verarbeiten. Anders bei der Fichte: Da musste das Fällen bei Frost dennoch gebremst werden, weil die auf Nadelholz spezialisierten Sägewerke schon genug zu tun hatten. Zwei Stürme im Januar hatten in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen insgesamt acht Millionen Kubikmeter Sturmholz verursacht. „Das belastet den Holzmarkt“, erklärt Wittlinger. Und: FSC-zertifiziertes Fichtenholz kann zwar am Wegrand eine Weile liegen bleiben, darf aber nicht mit Insektiziden zum Schutz vor dem Borkenkäfer behandelt werden (siehe Infokasten).

Holzmarkt

Aufgrund des nassen Winters konnten im Ulmer Stadt- und Staatswald nicht alle für die Submission ausgesuchten Bäume gefällt werden. Die Submission ist eine Versteigerung wertvoller Stämme aus dem Stadtkreis, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Heidenheim. Angeboten wurden der Klimawandel-Zukunftsbaum Douglasie, der Trockenheit ganz gut verträgt, Lärchen für den wetterfesten Außenbau sowie die derzeit sehr gefragten Eichen für Möbel. Die Stämme, die es zeitlich nicht zur Submission geschafft hatten, werden „freihändig“ an einen Interessenten verkauft, aber meist für einen schlechteren Erlös.

Holzexport

Buchen und Eschen aus der Region werden bis nach Asien verkauft. „Dort wird daraus Furnierholz für Türen hergestellt und ein Teil des Produktes kommt wieder her“, beschreibt Wittlinger die weiten Wege. Selbst die stark vom Eschentriebsterben befallenen Bäume aus dem Iller-Auwald werden verkauft, „solange das Holz noch gesund und nagelfest ist“, erklärt der Förster seinem Referendar Florian Geiselhardt, der gerade bei der Abteilung Liegenschaften Waldluft schnuppert. Und der staunt, weil die Franzosen deutsche Eichen für ihre Barriquefässer importieren.

Schädlinge

Da die Bäume durch die Winterfeuchte recht vital ins Frühjahr starten, können sie die ersten Borkenkäfer mit ihrem Harz aus den Bohrgängen drücken. Denn diesen Schädlingen habe die frostige Zeit nichts anhaben können, sagt Wittlinger. Die Käfer überwintern geschützt unter der Rinde oder im Boden.

Pflanzung

Beste Voraussetzungen zum Anwachsen im feuchten Boden haben wiederum die 20.000 Jungbäume, die ab nächste Woche im Ulmer Wald gepflanzt werden. Das sind Arten wie Douglasie, Fichte, Eiche, Linde, Hainbuche und Ahorn. Eschen werden keine mehr gepflanzt, wegen der hartnäckigen Pilzkrankheit Eschentriebsterben.