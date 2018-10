Vortrag Der Nahe Osten ist der Schlüssel zur Weltgeschichte

Ulm / Bernd Rindle

Das Leben ist gefährlich. Global gesehen. Da es auch auf dem Finanzparkett längst nicht mehr egal ist, wenn in China ein Sack Reis umfällt, sollte man die Dinge tunlichst kommen sehen. Im Bewusstsein, dass Krisen Folgen für die heimische Wirtschaft haben, hat sich der Ulmer Sparkassen-Chef Stefan Bill die Expertise einer altgedienten Kriegsberichterstatterin gesichert: Antonia Rados.

Die österreichische Fernsehjournalistin ist seit fast 40 Jahren überall dort vor Ort, wo es brennt, und kann getrost in einem Atemzug genannt werden mit den Legenden ihrer Zunft: Dagobert Lindlau, Dieter Kronzucker, Peter Scholl-Latour. Sie kennt den Nahen Osten und die arabische Welt nicht erst seit sie inmitten des Bombenhagels in Bagdad live berichtete. Dass es sich dabei um eine „merkwürdige, chaotische und komplizierte Region“ handelt, weiß sie nur zu gut. Das Gebiet ist doppelt so groß wie Europa und mit 320 Millionen Einwohnern dünn besiedelt.

Gleichwohl misst sie dieser Region eine besondere Bedeutung zu. „Der Nahe Osten ist so wichtig, dort liegt der Schlüssel zur Weltgeschichte“, sagt sie. „Und auch der Schlüssel zur Geschichte Europas.“ Diesen Teil der Welt zu befrieden, für Zukunfts- und Bildungsperspektiven zu sorgen, sei die Aufgabe der Zeit schlechthin.

Die Klagenfurterin mit Pariser Wohnsitz hält eine Annäherung Europas auch in wirtschaftlicher Sicht für unabdingbar, zumal die Region unter anderem längst im chinesischen Fokus liegt. „In meinem Hotel in Bagdad bin ich die einzige Europäerin – alle anderen sind Chinesen.“ Dass Saudi-Arabiens Führungsanspruch zu tragfähigen Lösungen führen könnte, glaubt Rados nicht. „Das wird nicht funktionieren.“

Dafür sieht sie zwei andere Länder zunehmen Einfluss auf die Region gewinnen: die Türkei und den Iran. Die Türkei erfreue sich in der arabischen Welt wachsender Beliebtheit, und auch der Iran „versucht seine Interessen auszuweiten“, wobei es im einstigen Persien liberaler zugehe, als landläufig bekannt.

Gerade der Bildungsmangel sei neben der religiösen Zerstrittenheit mit das größte Hemmnis einer Krisenbewältigung. Und das in einer Region, „in der große Hochkulturen“ entstanden seien, der die Menschheit einige Errungenschaften zu verdanken habe.