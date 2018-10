Fußball Der nächste Erstligist kann kommen

Ulm / Hans-Uli Mayer

Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die Fortuna aus Düsseldorf mit dem VfB Stuttgart Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga ist, spielt der SSV 46 Fußball ganz gut mit – allerdings vier Klassen tiefer in der Regionalliga. Nicht wenige träumen deshalb von einer Wiederholung des Pokalsieges gegen Titelverteidiger Frankfurt vor wenigen Wochen im Ulmer Donaustadion.

Die Polizei hingegen wird hellwach sein und träumt allenfalls von einem friedlichen Spiel morgen Abend. „Wir sind vorbereitet. Anders als gegen Frankfurt stufen wir das Spiel aber nicht als Risikospiel ein“, sagt Sprecher Wolfgang Jürgens. Seinen Worten zufolge ist kein Gefahrenpotenzial zu erwarten, zumal es keine Fan-Historie zwischen den Teams gebe. „Uns ist nicht bekannt, dass es aus früheren Begegnungen offene Rechnungen gibt.“

Dennoch will die Polizei nichts dem Zufall überlassen. „Wir fahren das gleiche Konzept wie gegen Frankfurt“, sagt Jürgens, der aber keine genauen Angaben dazu machen will, wie viele Einsatzkräfte vor Ort sein werden. Unterstützung bekommt die Ulmer Polizei aber von der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei und der benachbarten bayerischen Polizei.

Auch wenn es keine besondere Feindschaft zwischen Fans beider Mannschaften gibt, ist die Polizei auf der Hut. „Wir kennen unsere Ulmer und wissen, dass auch die Düsseldorfer Problemfans haben“, sagt der Polizeisprecher, nach dessen Angaben etwas mehr als 1000 Fans aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erwartet werden.

Allerdings stellt sich die Situation im Vergleich zum Frankfurt-Spiel schon deshalb anders dar, weil wegen der Gleisarbeiten im Hauptbahnhof derzeit keine Fernzüge nach Ulm einfahren können (wir berichteten). Szenen wie Mitte August, als starke Polizeikräfte knapp 300 Fans durch die Stadt eskortieren und zeitweise auf dem Marktplatz festgehalten hatten, dürfte es morgen kaum geben. „Wir gehen davon aus, dass viele mit Bussen anreisen und diese direkt zum Stadion fahren“, beschreibt Jürgens die Lage.

Parken auf Messegelände

Wer aus der Region mit dem eigenen Auto zum Spiel anfährt, findet neben den bekannten Park&Ride-Plätzen rund um die Stadt eine begrenzte Zahl an Parkplätzen auf dem Messegelände in der Friedrichsau. Die Stadionstraße wird am Dienstag von 8 Uhr morgens an für den öffentlichen Verkehr gesperrt sein. Polizei und Verein empfehlen allen Fußballanhängern eine rechtzeitige Anreise. Das Stadion ist mit etwa 18 000 Zuschauern ausverkauft, es wird wegen der Sicherheitskontrollen mit längeren Einlasszeiten gerechnet. Das Donaustadion öffnet zwei Stunden vor Anpfiff bereits um 16.30 Uhr.