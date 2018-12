Buch Der magische Moment

Ulm / Helmut Pusch

Die einen wohnen in schnieken Hotels, umgeben von einer Entourage, die ihnen alles abnimmt. Die nennt man Popstars. Die andern bauen ihre Anlage selber auf und nach dem Gig auch wieder ab und sinnieren darüber, dass es auch andere schöne Hobbies gibt. Oder auch darüber, warum man eigentlich Musik macht: Was war der Moment, der einen hineingesaugt hat in dieses Universum des selig machenden Krachs namens Pop?

Dieses Thema haben Sebastian Schwaigert und Marc Huttenlocher schon öfter diskutiert. Wem die Namen bekannt vorkommen: Schwaigert war der Sänger der Ulmer Punkband Benzin, die sich 2015 von den Fans verabschiedete, Huttenlocher saß an den Benzin-Trommeln. Er arbeitet mittlerweile bei der Plattenfirma Sony in München, Schwaigert ist dort Realschullehrer, wohnt aber in Augsburg.

Und dort treiben die beiden eine Band namens Go Go Gazelle um. Nach einem Auftritt mit ihrer Band lagen beide wieder mal im Doppelbett. Aufgekratzt und hundemüde machten sie „ambitioniert noch ein Bier auf“ und quasselten. Wie schon in den 15 Jahren gemeinsamen Musizierens davor.

„Man müsste den ganzen Kram mal in einem Buch festhalten“, stammelte Schwaigert. Huttenlocher nickte – und schlief ein. So erzählt zumindest das Vorwort die Geburt des Pojekts „Potzblitz“. „Wir haben ein paar von unseren Freunden, die wir aus unseren Benzin-Zeiten kannten, angehauen, ob sie mitmachen wollten.“ Dazu gehörten Sibby von den Itchys, Ingo Knollmann von den Donots und Mambo Kurt, der mit seiner Heimorgel auch die Hochzeit Sebastian Schwaigerts beschallt hatte.

Auch eine ganze Reihe anderer Musikerkollegen wurden angeschrieben. Die meisten waren schnell von der Idee begeistert, sagten zu. Alles klar? Eben nicht. „Ja sagt sich ziemlich schnell und leicht. Etwas anderes ist es, sich hinzusetzen und tatsächlich einen Text zu liefern“, erzählt Huttenlocher. Und da seien dann eine ganze Reihe potenzieller Autoren auch wieder abgesprungen.

Der letzte, der lieferte, war Tote-Hosen-Trommler Vom Ritchie. „Zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass wir ihn erst recht spät gefragt hatten“, sagt Huttenlocher. Der Text sei gerade noch rechtzeitig zum Andruck gekommen.

„Bei der Auswahl der angefragten Autoren haben wir auch versucht, verschiedene Geburtsjahre zu berücksichtigen“, erzählt Schwaigert. Wir hatten befürchtet, dass alle Musiker, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre geboren wurden, alle über Nirvana schreiben würden. Also fragten die Herausgeber auch bei jüngeren Musikern wie Florian Kiesling von Van Holzen an, aber auch bei älteren Semestern wie Stoppok. Und von Ton-Steine-Scherben-Bassist Kai Sichtermann ließ sich Schwaigert das Kapitel seiner Biografie autorisieren, in dem Sichtermann schildert, wie er zum Bassisten der Anarcho-Kult-Band wurde.

Insgesamt 26 Autoren haben Schwaigert und Huttenlocher von ihrem Projekt überzeugt. Zwei der Beiträge stammen von den Herausgebern. Und von wegen Nirvana: Huttenlochers Weg in die Musik begann mit einem, der von sich glaubt, er habe mit seinem Song „I’ve Been Looking For Freedom“ den Fall der Mauer herbeigesungen: David Hasselhoff. Der kleine Marc Huttenlocher war damals völlig hingerissen – aber auch erst sieben Jahre alt.