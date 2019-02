Kommentar Julia Kling zur Situation im Bäckerhandwerk Der Kunde entscheidet

Ulm / Julia Kling

Einen Euro oder mehr für eine Brezel? Bei dieser Aussage von Bäckerobermeister Marcus Staib schluckt der Kunde. Gerade hier in Schwaben, wo die Brezel einerseits vom Frühstückstisch nicht wegzudenken ist und andererseits ganz besonderes auf das liebe Geld geschaut wird.

Angesichts der wachsenden Konkurrenz, der sich Bäckereien durch Discounter, und kleine Betriebe zusätzlich auch durch große über die Stadtgrenzen hinaus agierende Filialisten aus der eigenen Branche ausgesetzt sehen, kommt es letztendlich auf die Entscheidung der Kunden an. Wer gerne sonntags frische Semmel vom Bäcker nebenan möchte, darf nicht unter der Woche die billigere Variante vom Discounter vorziehen. Die Qualität von Brezeln und Herrenbrot muss dann im Handwerksbetrieb natürlich auch stimmen und die Produkte sich klar von der Discount-Ware absetzen. Auch Service und Angebot müssen passen.

Zum anderen müssen sich die Inhaber der regionalen Bäckereien etwas überlegen, um ihren Beruf trotz herausfordernder Arbeitszeiten und notwendigem körperlichem Einsatz attraktiv zu gestalten. Der größte Kundenstamm nützt nichts, wenn sich am Ende keine Nachfolger oder nicht genügend Mitarbeiter mehr finden, die Brot backen und an den Kunden bringen. Die Nachfrage nach Backwaren ist weiter groß und am Ende entscheidet der Kunde.