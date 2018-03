Projekt Der Kreislauf der Zeitung

Ulm / Klasse TGM 11.2 der Robert-Bosch-Schule Ulm

Unsere Klasse hat Anfang des Schuljahres mit unserer Deutschlehrerin Sigrid Widmaier beschlossen, bei dem Projekt „Wir lesen intensiv“ mitzumachen, bei dem wir mehrere Wochen lang jeden Tag die SÜDWEST PRESSE zugestellt bekommen haben. Im Unterricht haben wir öfter etwas Zeit bekommen, die Zeitung zu durchstöbern und den einen oder anderen spannenden Artikel zu lesen.

Irgendwann tauchte die Frage auf, was eigentlich passieren muss, damit wir jeden Tag die Zeitung lesen können. Um das zu ergründen, besuchten wir das Ulmer Medienhaus. Dort arbeiten rund 500 Mitarbeiter (konzernweit sind es mehr als 1700). Redakteure, Fotografen, Layouter und viele andere Mitarbeiter der Redaktion sorgen für die Berichte im Print- und Onlineformat. Für das gesamte Verbreitungsgebiet der SÜDWEST PRESSE werden täglich rund 300 000 Zeitungen produziert.

Der so genannte Newsroom ist immer bis Mitternacht besetzt. Bis zu dieser Zeit kann auch noch etwas geändert werden, was aber nicht so oft vorkommt. Doch das Internet revolutioniert, wie fast überall, auch die Zeitungsbranche. Auf der Onlineseite wird man ständig auf dem aktuellsten Stand der Dinge und auf dem Laufenden gehalten. Die Mischung aus Alt und Neu mache das Medienhaus aus, erklärte Sabine Krischeu, die uns durch das Gebäude führte.

Als wir gegen halb 10 durch die Redaktion gingen, besprachen die Journalisten gerade die Zeitung von heute und den Tagesplan für die Zeitung von morgen. Dann ging es an die Arbeit: Die Artikel wurden geschrieben und in einem speziellen Computerprogramm auf den Zeitungsseiten platziert.

Nachdem die Zeitung am Abend von den Editoren abgesegnet wurde, war die endgültige Version druckbereit. Die Arbeit im Druckhaus, das sich im Donautal befindet, beginnt mit dem Herstellen der Aluminiumdruckplatten, die für die vier Druckfarben Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta einzeln hergestellt werden. Für jede Zeitungsseite werden also vier Druckplatten benötigt. Sobald auch die Papierrollen vorbereitet sind und die Maschine bereit ist, beginnt der Andruck. Dieser ist notwendig, um eine optimale Qualität zu erreichen. Aus jeder der anderthalb Tonnen schweren Rollen können mehr als 22 000 Zeitungen bei einer 32-seitigen Ausgabe gedruckt werden. Ist der Maschinenführer mit dem Andruck zufrieden, beginnt der endgültige Druck. Nach dem Drucken werden den Zeitungen die Beilagen hinzugefügt und sie werden in Folie verpackt auf einem Transportband an die Fahrzeuge geliefert.

Um drei Uhr morgens wird die Ulmer Ausgabe der SÜDWEST PRESSE abgeholt. Dafür sind jede Nacht Lieferwagen im Einsatz, die die Pakete an etwa 200 Abladestellen liefern. Von dort tragen ungefähr 650 Zusteller an sechs Tagen pro Woche die Zeitungen aus, während die meisten von uns noch schlafen. Sie müssen rechtzeitig fertig sein, damit wir unsere Zeitung pünktlich zum Frühstück lesen können. Die meisten Zusteller beginnen schon zwischen drei und vier Uhr morgens und sollten um sechs Uhr fertig sein. Der Beruf der Zusteller ist nicht einfach, da sie die Zeitungen bei jeglichen Witterungsverhältnissen austragen müssen und sie nicht nur die SÜDWEST PRESSE austragen, sondern auch Fremdzeitungen und Briefsendungen der Südwest Mail.

Was passiert mit der Zeitung, wenn sie gelesen wurde? Sie landet üblicherweise im Altpapier. Wir haben einmal recherchiert, was mit dem Altpapier geschieht. Die blaue Tonne ist ein uns allen bekanntes Mittel zur Entsorgung von Altpapier. Für die Entsorgung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, da diese schon in den Abfallbeseitigungsgebühren enthalten sind. Viele entsorgen jedoch verschmutzte Papierreste, etwa Pizzakartons, in der blauen Tonne – ein Problem für den Recycler, denn dafür ist sie nicht gedacht.

Wir aber hatten eine bessere Idee, als unsere Zeitungen in die Tonne zu geben: Die gelesenen Zeitungen wurden zunächst in der Schule im Klassenschrank einsortiert und dann von unserem Mitschüler Leon nach Wullenstetten transportiert. Dort lagerte er sie in der Garage zwischen. Bei der nächsten Sammlung des Schützenvereins im Ort wurden sie schließlich abtransportiert. Seit vielen Jahren wird sechs Mal im Jahr vom Schützenverein „Hubertus“ Wullenstetten die Altpapiersammlung durchgeführt. Jede Sammlung bringt etwa fünf bis sechs Tonnen Altpapier ein. Mit dem Erlös finanziert der Verein dann unter anderem Sportgeräte oder setzt ihn für die Renovierung des Vereinsheims ein. Auch wir trugen einen großen Teil zu der Sammlung bei: Stolze 500 Kilogramm Papier kamen schätzungsweise von uns.

Letztendlich entsorgt und recycelt die Firma H. Braig das Altpapier. Es wird in Papierwerke gebracht, zum Beispiel nach Aalen, die aus dem Altpapier wieder Papier, Pappe und Kartons herstellen. Sortenreines Papier ist sehr begehrt, weil es nicht wie das der blauen Tonne erst sortiert werden muss. Grundsätzlich ist es also möglich, dass die SÜDWEST PRESSE auf ihrem eigenen Altpapier gedruckt wird – und so schließt sich der Kreis.