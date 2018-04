Film Dokumentarfilm: Der große Umweltschwindel

Next

Ulm / Von Ulrich Landthaler

Was für die Amerikaner Michael Moore, das ist für die Österreicher Werner Boote: Ein Dokumentarfilmer, der sich in die Höhle des Löwen wagt, um das Raubtier bloßzustellen. Bei ihm ist es nicht die US-Waffenlobby, es sind andere Kaliber mit Gefährdungspotential: Der deutsche Energiekonzern RWE, die British Petroleum, die sich nur noch „bp“ nennt, und ein sonderbares Kartell in Kolumbien, das sich „Runder Tisch für nachhaltige Palmölgewinnung“ nennt.

Ihre Gemeinsamkeit: Sie lassen die Verbraucher durch so genanntes Greenwashing glauben, dass Energie, Lebensmittel oder andere Konsumgüter umweltverträglich produziert werden. Und dass die Menschen dies alles mit reinem Umwelt-Gewissen konsumieren können.

Großer Andrang im Obscura

Für „Die grüne Lüge“ hat sich der filmische Aufklärer in Sachen Umweltbewusstsein („Plastic Planet“) Verstärkung geholt. Die aus Weißenhorn stammende Journalistin und Greenwashing-Expertin Kathrin Hartmann war mit Boote zwischen Lausitz und Regenwald unterwegs, um Fakten über den großen Öko-Betrug zu sammeln. Das filmische Resultat stößt auf großes Interesse – die Vorstellung im Obscura-Kino begann wegen des Andrangs mit 15 Minuten Verspätung.

Seinen Zuspruch verdankt der Film auch seiner süffig-unterhaltsamen Machart. In pointierten Dialogen mimt Boote den naiven Verbraucher, während ihm seine Film-Partnerin mit bissigen Analysen den Spaß am Konsumieren austreibt: „In Kolumbien sterben die Kinder, damit du hier deine M&Ms futtern kannst“.

Denn in solchen Süßwaren ist Palmöl drin – ein billig zu produzierender Rohstoff für die Lebensmittelindustrie, für dessen Plantagen Regenwälder hektarweise illegal niedergebrannt werden. Die daraus resultierende Luftverschmutzung lässt Kinder krank werden und die Krebsraten in die Höhe gehen, sagen Interviewpartner vor Ort.

Die beiden Filmemacher besuchen einen Kongress der Palmölwirtschaft, plaudern mit einer Repräsentantin im tief ausgeschnittenen Abendkleid („Nachhaltigkeit ist sexy“) und verwickeln vor laufender Kamera einen Funktionär so lange in die ökologischen Widersprüche des Treibens der Palmöl-Industrie, bis er nur noch stottert. Denn eine „nachhaltige“ Palmöl-Gewinnung gibt es nicht, auch wenn der „Runde Tisch“ mit seinem Nachhaltigkeits-Siegel genau dies glauben machen will.

Die Filmemacher entlarven die Eigenart solch selbstgemachter Öko-Siegel: Sie sind völlig unverbindlich und bieten nur vage Absichtserklärungen. Die Vernichtung von Regenwald verhindern sie nicht. Wenn dann auch noch Naturschutzverbände wie der WWF ihren Namen für solch ein Siegel hergeben, ist die Verbrauchertäuschung perfekt.

Namen geändert

Das Ermittler-Duo findet massenhaft giftige Teerklumpen im Golf von Mexiko, die vom Brand der BP-Ölbohrinsel „Deepwater Horizon“ 2010 stammen. Dabei behauptet BP, der Strand sei wieder sauber. Der Ölkonzern ist in den Augen der Filmemacher ein Pionier des Greenwashing, hat das „Petroleum“ aus seinem Namen entfernt und stellt in Imagekampagnen die alternative Energiegewinnung in den Vordergrund. Aber die Öl-Förderung geht weiter.

Auch die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) kommen nicht gut weg. Gezeigt wird der Braunkohle-Abbau in einer gespenstischen Mondlandschaft in der Lausitz. Bedingung des Konzerns für die Drehgenehmigung war, auch die benachbarten Windräder von RWE zu zeigen. Sie wirken wie ein grünes Feigenblatt in der Braunkohlensteppe.

Nachhaltig sind allerdings die Filmaufnahmen von Bootes Drehteam, das mit der Kameradrohne den monströsen Braunkohlebagger umkreist und die ganze Trostlosigkeit einer niedergebrannten Regenwaldfläche einfängt. „Die Erde weint“, sagt Boote dazu, und das wolle er ins Bild setzen. Und er rät als Konsequenz aus seinen Recherchen dazu, beim Einkauf genau hinzuschauen. Viele große Lebensmittelkonzerne hätten Palmöl auf der Zutatenliste.

Die 800 000 Euro teure Doku ist eine österreichische Produktion, hat dort großen Anklang gefunden und ist derzeit in deutschen Programmkinos zu sehen. In Ulm läuft er im Obscura. Die beiden Filmemacher sind auch sonst in den Medien präsent, stellen in Talkshows ihre Erkenntnisse vor. Und das Buch zum Film gibt es im Buchhandel: „Die grüne Lüge“ von Kathrin Hartmann enthält auch Rechercheergebnisse zum Thema Greenwashing, die im Film keinen Platz mehr gefunden haben.