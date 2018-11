Begräbnisse Der Friedhof als Spiegelbild der Gesellschaft

Ulm / Verena Schühly

Friedhöfe sind Spiegelbilder der Gesellschaft. Sie erzählen Geschichten über das Leben und die Lebensumstände der Menschen. Viele solcher Geschichten kann Thomas Jetter erzählen, der auf dem Ulmer Hauptfriedhof Führungen anbietet: „Für mich ist es einer der schönsten Parkfriedhöfe, die ich in Deutschland kenne.“

Den Friedhof an der Stuttgarter Straße gibt es seit den 1890er Jahren, sein Vorgänger ist der Alte Friedhof zwischen Georgs- und Pauluskirche. Seine heutige Form hat das Areal im Örlinger Tal erst in den 1950er Jahren bekommen. „Damals stand OB Theodor Pfizer vor der Frage, wie man die Soldatengräber und die Gedenkstätte für die zivilen Opfer der Luftangriffe gestalten soll. Aus heutiger Sicht machte Pfizer den genialen Schachzug, den renommierten Gartenarchitekt Günther Grzimek ins Boot zu holen“, sagt Jetter. Grzimek legte die parkähnliche Anlage im Zentrum an und fasste eine Quelle zu Bachlauf und zum kleinen See. Auch sein Vorschlag für die Gedenk­stelen an die Bombenopfer wurde verwirklicht.

Später, in den 60/70er Jahren, kam es laut Jetter zu regelmäßigen Protesten politisch links gesinnter Ulmer um Fritz Hartnagel, die eine ebenso würdige Gedenkstätte für Widerstandskämpfer, Opfer von Gewaltherrschaft und Zwangsarbeiter forderten. Nach zähen Auseinandersetzungen wurde eine weitere Stele aufgestellt.

Eines der ersten Krematorien

Schon in den Anfangsjahren des Neuen Friedhofs gab es die Möglichkeit zu Feuerbestattungen. „Ulm war immer eine innovative Stadt: Das Krematorium war damals eines der ersten öffentlichen in Deutschland“, sagt Thomas Jetter. „Dazu muss man wissen: Verbrennen war seinerzeit verpönt.“ Denn die Katholiken waren der Ansicht, dass nur bei körperlicher Unversehrtheit eine Auferstehung möglich ist. Mit der Vorstellung hat das Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren aufgeräumt.

Heute werden 80 Prozent aller Verstorbenen verbrannt, berichtet Heike Straub-Gollinger von der Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen. Etwa 1200 Beerdigungen sind es in Ulm jedes Jahr. Und es gibt die verschiedensten Formen für Urnengrabstätten: an Bäumen, in Gemeinschaftsfeldern, extra gestalteten Gemeinschaftsanlagen oder als Einzelgrab.

Oft ist es eine Kostenfrage. Erdbestattungen sind teuer: Ein Reihengrab (Liegezeit: 18 Jahre) kostet laut Friedhofssatzung Ulm 600 Euro, ein Wahlgrab (Liegezeit: 30 Jahre und Möglichkeit zur Verlängerung) je nach Lage zwischen 1800 und 2700 Euro. Bei Urnen gehen die Kosten auseinander: 450 Euro für ein Reihengrab, 640 Euro für ein Gemeinschaftsgrab, 780 Euro für ein Baumgrab, 1320 Euro für ein Grab im „Garten der Erinnerung“. Die Preise für Urnen-Wahlgräber liegen je nach Größe (für mehrere Gefäße) zwischen 770 und 4200 Euro.

Ein anderer Aspekt ist der Pflegeaufwand für die Angehörigen. „Die Familienverbände lösen sich auf, oftmals gibt es keine Angehörigen mehr vor Ort“, ist die Erfahrung von Thomas Jetter.

Die Folge: Heutzutage sind Grabstellen mit wenig bis keinem Pflegeaufwand gefragt. Wer nicht vor Ort wohnt oder sich nicht selbst kümmern kann, beauftragt einen Friedhofsgärtner. „Die Leute rechnen.“ Jetter bedauert das, weil für ihn damit ein Stück Friedhofskultur verloren geht. Er macht bei seinen Führungen Station an Grabsteinen, die von namhaften Künstler gestaltet sind.

Eine anderer Trend sind anonyme Bestattungen. „Das ist inzwischen gesellschaftlich akzeptiert“, sagt Heike Straub-Gollinger. „Es gibt Menschen, die das so regeln, weil sie später niemandem zur Last fallen wollen.“ Anonym sind in Ulm Begräbnisse am Baum und im Urnen-Gemeinschaftsfeld möglich. Laut Straub-Gollinger sind aber nur etwa fünf Prozent aller Bestattungen anonym. „Das sollte man sich auch gut überlegen. Denn die meisten Menschen brauchen einen Ort, an dem sie hingehen können, um zu trauern.“ Eine spätere Umbettung ist nur „in extremen Ausnahmefällen“ möglich.

Auf dem Hauptfriedhof gibt es überdies Bereiche für bestimmte Personengruppen: für die tot- und frühgeborenen Sternenkinder, für die Körperspender der Anatomie, für die Opfer von Gewaltherrschaft und Luftangriffen, für Sinti, Roma und die Soldatengräber.

Auch für Juden und Muslime

Schon lange werden nicht nur Christen beerdigt, sondern es gibt auch eine jüdische Abteilung sowie eine für Muslime – entsprechend der jeweiligen Regularien. Für Juden gilt beispielsweise die ewige Totenruhe, daher werden die Gräber nicht aufgelöst. Und Muslime dürfen in Tüchern, ohne Sarg, bestattet werden. Die Gräber sind nach Mekka ausgerichtet. Die bunter werdende Gesellschaft bringt auch andere Traditionen auf den Friedhof, erläutert Straub-Gollinger: „Da steigen Angehörige mit in die Grube, empfangen den Leichnam und füllen das Grab selbst.“ Im Untergeschoss der Aussegnungshalle sind rituelle Waschungen möglich.

Festzustellen ist auch die wachsende Zahl von Klein- und Kleinstbeerdigungen. Thomas Jetter wertet das als „Zeichen der Vereinsamung im Alter“. Münsterpfarrer Stefan Krauter bestätigt: „Ja, die Zahl der Trauergäste wird kleiner.“ Für den Theologen ist das nicht mit einer einzigen Ursache zu erklären. „Manchmal ist es der ausdrückliche Wunsch der Angehörigen, sich im engsten Familienkreis zu verabschieden“, sagt Krauter. Und die Zahl der Anwesenden sagt für ihn nichts darüber aus, ob es eine gelungene Trauerfeier ist. „Es geht darum, dass es tröstlich ist für die, die da sind.“

Die Formen, in denen sich Trauer ausdrückt, sind vielfältiger geworden. Die Erfahrung macht auch Heike Straub-Gollinger vom Friedhofsamt. Sie berichtet von einer Familie, die aus dem Urlaub ihrem Sternenkind eine Karte geschrieben hat, Adresse Hauptfriedhof, Stuttgarter Straße. „Auf der stand: ,Wir vermissen Dich’. Wir haben die Karte dann aufs Grab gelegt. Das war sehr berührend.“