Friseurmuseum Historische Nassrasur im Selbstversuch

Im Friseurmuseum in der Dieselstraße in Neu-Ulm können viele alte und uralte Utensilien bestaunt werden. © Foto: Volkmar Könneke

Neu-Ulm / Bernd Rindle

Eine historische Nassrasur seines Bartes hat sich unser Autor vorab verpassen lassen. Vor dem Museumstag im Friseurmuseum.

Die Geschichte hat einen Bart. Zugegeben. Sogar einen ziemlich langen. Schon in der Antike gab es dienstbare Geister, die andere Menschen von ihrem Gesichtshaar befreiten. Eine zweifellos lästige Tätigkeit, vornehmlich, wenn man sie an sich selbst ausüben muss. Ein echtes Männerleiden ist er, der mit der gleichen Penetranz und Unablässigkeit auftritt, wie eine ungeliebte Jahreszeit – nur öfter, eigentlich permanent: der Bartwuchs. Ihn zu stoppen, ist ein tägliches Ritual mit der unangenehmen Begleiterscheinung, dabei ständig das eigene Konterfei im Spiegel vorgeführt zu bekommen.

Die fortschreitende Apparaturen-Technik ersetzte das Rasiermesser und erleichterte die Eigenermächtigung zum sicheren Schnitt zwischen den Ohren. Mit einem Ergebnis, das nicht mehr an einen gescheiterten Suizidversuch erinnerte. Allerdings bedeutete der Fortschritt auch das Fortschreiten von den Segnungen der Fremdrasur, als der Salon noch Nachrichtenbörse und Rückzugsort war, wo neben kalten Kompressen auch heiße Gerüchte gereicht wurden. Im Zigarrenqualm, versteht sich.

Salon um die Jahrhundertwende

Glücklicherweise gibt es Herrn Zopf. In dessen Friseurmuseum in Neu-Ulm kann man sehen, wie es in einem Salon um die Jahrhundertwende so zuging. Und wenn man Glück hat, es auch am eigenen Leib erfahren. Im Vorfeld des Internationalen Museumstags am Sonntag gab es die Gelegenheit zu einer Zeitreise in die glücklicheren Tage der Nassrasur: In dem mutmaßlich ältesten erhaltenen Herren-Salon aus der Epoche ums Jahr 1900. Der erste Eindruck: Töpfe, Tiegel und Duft-Flakons allerorten und ein Instrumentarium, das eher auf eine gynäkologische Praxis verweist.

Die erste Erkenntnis: Der Barbier kann nicht singen! Deshalb wirkt Alex Zagarlis auch in Neu-Ulm und nicht in Sevilla. Dafür beherrscht er die klassische Technik, ihm ist kein Bart gewachsen – ob Moustache, Menjou-Bärtchen oder ordinäre Rotzbremse. Im vorliegenden Fall bekam er es mit einem wirren Wuchs unregelmäßig sprießender Haare zu tun, die nur schwerlich ein Vollbart zu nennen sind. In jungen Jahren konnte man die noch locker und leicht mit einem nassen Handtuch entfernen.

Zagarlis verwendet dagegen „ein Chavette“ – ein Rasiermesser mit eingelegter Bruchklinge, dessen Anblick untermauert, weshalb man ausschließlich dem „Barbier des Vertrauens“ die Ehre gab. Und erklärt, weshalb der historische Friseurstuhl einen Drehmechanismus für die Sitzfläche hat. „Damit der nächste Kunde nicht auf einem warmen Stuhl sitzen muss“, lässt Heinz Zopf wissen, der wie ein wandelndes Lexikon Friseur-Geschichte mit Anekdoten anreichert. Der Museumsgründer aus Eckernförde lässt auch keinen Zweifel am Schärfegrad – ob Hohl-, Doppel- oder Vollschliff: „Dagegen hat keine Warze eine Chance. Die müssen Sie nachher vom Fußboden aufsammeln. Und jetzt wissen Sie auch, weshalb Friseure immer kleine Hunde haben.“

Vor dem Schnitt wird man in veritabler Rücklage erstmal ordentlich mit selbst angerührter „Mousson“ eingeseift, selbstredend per Pinsel aus erstaunlich weichen chinesischen Schweineborsten anstatt sündhaft teuren Dachshaaren. Im Lichtkegel einer Lampe aus dem Jahr 1895 macht sich der „Raseur“, wie sich Barbiere einst nannten, an Werk. Vorschriftsmäßig „aus dem Handgelenk“ führt Alex Zagarlis die Klinge sanfter als erwartet auch über die Problemzonen.

Spätestens mit der zweiten warmen Kompresse „zur Hautberuhigung und Porenöffnung“ naht der erste Sekundenschlaf. Die Rasur nimmt endgültig den Charakter einer Wellness-Behandlung an. Und die ist gründlich. Wie zu Kolonialzeiten folgt ein weiterer Durchgang. Alex Zagarlis greift erneut zum Seifenpinsel und macht sich an den verbliebenen Stoppeln zu schaffen. „Die Nachrasur ist notwendig, das gehört sich so“, erläutert Meister Zopf. Selbst bei einer mäßigen mitteleuropäischen Bartpracht von durchschnittlich 30.000 bis 35.000 Haaren.

Von 15 Pfennig auf 35 Euro

Nach einer kalten Kompresse zeichnet sich der krönende Abschluss ab, als Raseur Alex zum Rasierwasser langt. Und, mit Verlaub, kein neuzeitlicher Balm oder sonstiger Hautschmeichler, sondern „Chypre“ aus dem Jahr 1917, das approximativ brennt wie Züri. Den dermatologischen Supergau vor Augen erweist sich das historische Aftershave jedoch als harmlos, abgesehen vom blumig-würzigen Aroma, das möglicherweise Fliegen anlockt.

Was im Preis inbegriffen ist. Damals verlangte der Barbier für seinen Dienst am Mann 15 Pfennig. Heute kostet die Behandlung 35 Euro und aufwärts, je nach Barbershop. Eine durchaus lohnende Investition, zumal man sich das Rasierwasser aussuchen kann. Außerdem ist es eine neue Erfahrung, nicht immer nur vom Finanzamt rasiert zu werden.