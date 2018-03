Stromausfall Stromleitung bei Bauarbeiten der Linie 2 beschädigt

Ulm / ruk

Ein Baggerfahrer hat gestern Vormittag einen rund 25-minütigen Stromausfall am Unteren Kuhberg und am Galgenberg ausgelöst. Rund 1300 Haushalte waren betroffen, teilt Bernd Jünke, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mit. Bei Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 2 hatte ein Baggerfahrer an der Kreuzung Römer-/Warndtstraße ein 10 000-Volt-Kabel beschädigt, was in der Folge zu einem Kurzschluss führte. Der Stromausfall dauerte bis 9.06 Uhr. Dann hatte der SWU-Bereitschaftsdienst den Strom so umgeleitet, dass die Haushalte im unteren Teil des Kuhbergs südlich und östlich der Soldatenstraße und auf dem Galgenberg wieder versorgt wurden.