Forschung Der aufmerksame Computer

Katrin Stahl

Die Gedanken schweifen ab, der Blick wandert durch den Raum, die Worte des Gesprächspartners dringen nur noch vereinzelt zu uns durch – klarer Fall: Wir hören nicht mehr aufmerksam zu. Bleibt zu hoffen, dass der andere nichts davon bemerkt hat. Was ist aber, wenn es sich bei unserem Gegenüber um eine Maschine handelt?

Wie erkennt der Computer, wenn der Mensch innerlich abschaltet? Mit dieser Frage hat sich Dmitrii Fedotov von der Universität Ulm beschäftigt. Der 25-Jährige, der vor zwei Jahren aus Sibirien nach Deutschland kam, promoviert im Bereich Emotionserkennung am Institut für Nachrichtentechnik. Sein neuestes Forschungsprojekt entstand in enger Kooperation mit drei Moskauer Wissenschaftlerinnen der US-amerikanischen Firma Neurodata Lab. Das Thema: automatische Aufmerksamkeitserkennung.

Wenn der junge Mann von seiner Arbeit erzählt, fällt es leicht, ihm aufmerksam zuzuhören. Es geht um künstliche Intelligenz, um die Interaktion zwischen Mensch und Computer und vor allem um Daten, Daten, Daten. Und von denen gab es im Rahmen des Forschungsprojekts eine ganze Menge: Mehr als 26 000 Filmfragmente aus 981 Videoaufnahmen von Gesprächen, Interviews, Debatten und Talkshows wurden von Neurodata Lab zusammengetragen. Insgesamt rund 1500 Personen analysierten die Segmente auf die Frage hin, wie interessiert oder unkonzentriert der betrachtete Zuhörer war. Die Aufmerksamkeit wurde von den Wissenschaftlern als Engagement bezeichnet, das Gegenteil als Disengagement.

„An diesem Punkt hat dann meine Aufgabe begonnen“, sagt Fedotov, der für die Entwicklung des Systems zuständig war: „Ich wollte herausfinden, welche Kombination an Faktoren bei der automatischen Aufmerksamkeitserfassung am effektivsten ist.“ Hierzu griff der studierte Systemanalytiker auf verschiedene Aspekte aus dem Datenmaterial zurück, zu denen neben Mimik und Gestik auch die Sprache gehörte. Die einzelnen Kategorien wurden von ihm in allen möglichen Zusammensetzungen kombiniert. Das Ergebnis: Die gesprochenen Äußerungen des Zuhörers sagen am meisten über seine Aufmerksamkeit aus. Fünf Monate dauerte die Datenerhebung, -analyse und -auswertung, entstanden ist ein wissenschaftliches Papier – mit interessanten Erkenntnissen für den Bereich der Mensch-Maschinen-Interaktion: „Forschungen wie unsere können dazu beitragen, bereits bestehende Dialogsysteme auf ein höheres Niveau zu bringen“, sagt Fedotov, „der Computer wird eines Tages erkennen, wenn der Nutzer gelangweilt ist – und sich automatisch anpassen.“

Was ihn besonders an seinem Forschungsgebiet der Emotions- und Aufmerksamkeitserkennung begeistert? „Mich fasziniert es zu sehen, wie die Maschine immer mehr zu einem neuen Menschen wird. Die Entwicklung geht zunehmend schneller. Das ist beeindruckend, kann aber auch gefährlich sein.“ Zudem haben es ihm Daten schon immer angetan. „Ich habe bereits in der Schule lieber mit Excel-Tabellen als mit dem Schreibheft gearbeitet“, erzählt er. Sein Studium der Systemanalyse (siehe Infokasten) sei da die logische Konsequenz gewesen. Noch bis Ende nächsten Jahres wird er in Ulm an seiner Promotion arbeiten. Auch danach kann er sich durchaus vorstellen, in Deutschland zu bleiben.

Ob er seit dem Beginn seiner Forschung mehr darauf achtet, ob seine Gesprächspartner ihm zuhören? Das muss Dmitrii Fedotov lachend verneinen: „Ich konzentriere mich auf die Daten. Das ist mein Bereich.“