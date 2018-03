Musik Gesprächskonzert zum 100. Todestag von Claude Debussy

Den 150 / Burkhard Schäfer

Den 150. Geburtstag von Claude Debussy habe er 2012 versäumt, davon erst im Radio erfahren, sagte Tobias Wahren. „Da wusste ich aber auch, dass mir das zum 100. Todestag nicht noch einmal passieren würde.“ Am Sonntag, den 25. März – genau an diesem Tag vor 100 Jahren erlag der Komponist in Paris seinem Krebsleiden –, war es dann soweit. Wahren, der nicht nur Pianist und Komponist, sondern auch Autor, Chorleiter und Dirigent ist, hatte das Stadthaus angemietet und „optimistisch bestuhlen lassen“.

Lag es an der mangelnden Popularität des Franzosen, dass viele Reihen leer blieben? „Man muss Debussy nicht kennen, sollte ihn aber kennenlernen“, findet Wahren. In den kommenden zwei Stunden hatte das Publikum die denkbar beste Gelegenheit dazu. Eigentlich hätte die späte Kammermusik von Debussy im Fokus stehen sollen, also seine Cello- (1915) und Violinsonate (1916/17), aber da Geiger Tamás Füsezi sich den Finger gebrochen hatte, fiel letzteres Werk aus. „Dafür spielen die Cellistin Stephanie De Secondi und ich die Cellosonate zwei Mal: vor dem Vortrag und noch einmal ganz am Schluss, wenn Sie Debussy schon besser kennengelernt haben“, kündigte Wahren an.

Meilenstein der Kammermusik

Dass diese sehr französische Sonate, zu Beginn des Großen Krieges geschrieben und nur wenige Meter hinter der Frontlinie von zwei Soldaten uraufgeführt, von Debussy (auch) als patriotische Breitseite gegen die „Boches“ konzipiert war, verriet Wahren nicht. Er und De Secondi machten mit ihrer starken Deutung aber auch so klar, dass es sich hier um einen Meilenstein der Kammermusik handelt.

Anschließend holte Wahren zu seinem Vortrag über Debussy aus, „in drei Kapiteln“, die jeweils mit einem kurzen Klavierstück eingeleitet wurden und das Leben des Komponisten in Elf-Jahres-Schritten abhandelten. Es war ein Füllhorn, das der Entertainer über den Häuptern der Zuhörer ausgoss, und das einen um seine Kindheit betrogenen Künstler zeichnete, der sich vor allem nach Ruhe sehnte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielte Wahren zuerst ein Prélude und holte dann Maria Rosendorfsky auf die Bühne. Die drei frühen Lieder, unter anderem „Nuit d’étoiles“ des gerade einmal 14-jährigen Debussy, gerieten buchstäblich zu Sternen-Momenten, heftig beklatscht vom sichtlich begeisterten Publikum. Die Wiederholung der Cellosonate am Schluss, jetzt sogar noch einen Tick gelöster gespielt, setzte einen markanten Kontrapunkt unter einen denkwürdigen Gedenktag.