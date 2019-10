Welt-Korrespondent Deniz Yücel saß lange Zeit in der Türkei im Gefängnis. Er ist wieder in Freiheit und am Montag, 21. Oktober 2019, im Ulmer Roxy. Dort liest er aus seinem Buch „Agentterrorist“ vor. Es erzählt seine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie.

Wir verlosen 6x2 Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets für „Deniz Yücel liest aus Agentterrorist am 21. Oktober 2019 im Roxy Ulm“ kosten an der Abendkasse 15 Euro - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Um teilzunehmen, schickst du uns bis 17. Oktober 2019 (8 Uhr) eine E-Mail an online-redaktion@swp.de mit dem Betreff „Gewinnspiel Deniz Yücel“. In der Mail muss dein voller Name sowie deine Adresse und Telefonnummer stehen. Die Gewinner werden am 17. Oktober 2019 (ab 10 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommen einen Anruf von uns. Wir wünschen viel Glück!

Folgst du uns schon auf Instagram: @suedwest_presse?

Welt-Korrespondent Deniz Yücel über seine Gefangenschaft in der Türkei

Seine Inhaftierung führte in Deutschland zu einer beispiellosen Solidaritätsbewegung unter dem Hashtag #freedeniz und sorgte für eine schwere diplomatische Krise. Yücel erzählt von seinem Jahr im Gefängnis, von Einzelhaft und Folter. Und davon, wie er durch die Liebe seiner Frau und dank der Unterstützung seiner Anwälte, seiner Zeitung und der „Free Deniz“-Kampagne noch unter widrigsten Umständen um Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen konnte – und dabei die Bundesregierung, seine Vertrauten und schließlich sogar seine Geiselnehmer an den Rand der Verzweiflung trieb.

Leseprobe von „Agentterrorist“ von Deniz Yücel

Hier gibt es einer Leseprobe seiner Geschichte, die man auch dann noch mit Spannung bis zur letzten Seite liest, wenn man das Happy End mit Petersilienstrauß schon kennt.

Das könnte dich auch interessieren: