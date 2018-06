Fußball-WM Den Kick gibt Min Ha Schmid eher Politik

Ulm / Chirin Kolb

Eigentlich ist Fußball nicht so sehr ihr Ding. Es sei denn, es ist WM. „Dann schaue ich“, sagt Min Ha Schmid. Erst recht, wenn Südkorea spielt – und gegen ihre neue Heimat! Seit sechs Jahren lebt die Südkoreanerin in Deutschland, sie ist mit einem Deutschen verheiratet. Und sie hat natürlich längst gemerkt: Fußball ist in Deutschland eine große Sache.

„Die Nationalmannschaft ist sehr stark“, sagt die 34-Jährige. Doch womöglich nicht so stark wie gedacht. Den Eindruck bekam Min Ha Schmid jedenfalls, nachdem sie die Niederlage des deutschen Teams gegen Mexiko gesehen hatte. Da schöpfte sie durchaus noch Hoffnung für die Begegnung mit ihrem Heimatland. Aber dann kam der Last-Minute-Sieg gegen Schweden.

Min Ha Schmid hat alle Spiele der Gruppe F verfolgt: „Deutschland muss Südkorea besiegen.“ Mexiko werde wohl gegen Schweden gewinnen, so dass für ihr Geburtsland keine Chance bleibt, ins Achtelfinale zu kommen. Nicht so schlimm, meint sie. „Wenn Deutschland gewinnt, bin ich auch glücklich.“

Mehr als für Fußball interessiert sich Min Ha Schmid ohnehin für Politik. Die wirke ja auch ins deutsche Team hinein: „Ich habe über Özil und Gündogan gelesen.“ Die Stimmung im Team dürfte wohl nicht so harmonisch sein. Sie hat auch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un genau verfolgt. Südkorea ist ihr nah, nicht nur, weil ihre ganze Verwandtschaft in dem Land lebt.

Sie selbst wohnte in der Industriestadt Ulsan, bis sie 28 Jahre alt war. Sie arbeitete in Zehn-Stunden-Tagen bei Hyundai im Büro. „Ich fand meinen Job langweilig und wollte noch mal was anderes machen. Ich brauchte eine neue Herausforderung.“ Sie sparte ihr Geld und überzeugte ihre Eltern, die es zunächst naheliegender fanden, dass ihre Tochter demnächst eine Familie gründet.

Schließlich kam Min Ha Schmid nach Deutschland. Sie wollte ihr Hobby, das Entwerfen und Herstellen von Schmuck, zum Beruf machen und Schmuckdesign studieren. Daraus wurde nichts – vor allem, weil sie einen jungen Deutschen kennen lernte, ihren späteren Mann. Das Internet spielte Schicksal. „Mein Mann hat Koreanisch gelernt und war schon in Korea“, erzählt sie. „Übers Internet suchte er jemanden, der ihm bei der Grammatik helfen konnte.“ Das konnte sie.

Mittlerweile hat das Ehepaar zwei Töchter. Sie wachsen zweisprachig auf. Mit ihrem Ehemann spricht Min Ha Schmid dagegen nur Deutsch. Diese Sprache falle ihr leichter als Englisch, sagt sie lachend. Ab Oktober wird sie an der vh Koreanisch unterrichten. Denn auch wenn sie längst in Deutschland lebt, ihrem Heimatland fühlt sie sich immer noch verbunden.