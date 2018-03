Uni Den Einstieg ins Studium erleichtern

Ulm / swp

Wie recherchiere ich nach Fachliteratur? Wo bekomme ich ein Semesterticket? Welche Prüfungen muss ich schreiben? Diese Fragen stellen besonders Studierende aus dem Ausland oft vor große Hürden. An der Uni Ulm bereitet ein Vorbereitungssemester Studieninteressierte auf ein Bachelor-Studium vor.

Gefördert wird das Vorbereitungssemester seit 2015 vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Nach der erfolgreichen Modellphase ist das Projekt nun verlängert worden und wird vom DAAD in den kommenden drei Jahren mit 180 000 Euro weiter unterstützt.

„Wir erleichtern unter anderem auch Geflüchteten aus Syrien den Einstieg in ein Universitätsstudium“, so Jan Rick, Zentraler Koordinator für internationale Studierende und Flüchtlingsbeauftragter an der Uni. Der Vorbereitungskurs dauert in der Regel ein bis zwei Semester. Neben einem Deutsch-Sprachkurs stehen auch Tutorien zur Studienorganisation auf dem „Stundenplan“.

Um sich im deutschen Universitätsbetrieb zurecht zu finden, gibt es Campus- und Bibliotheksführungen sowie Einweisungen in Lehr- und Prüfformen. „Mir war es wichtig, mich neben dem Deutschkurs auch gleich mit Studienangeboten und -inhalten zu beschäftigen. Dieses Angebot hat mir sehr geholfen, ein passendes Studienfach zu finden“, sagt Hasan Rezvani zu seinem Vorbereitungssemester. Der 26-jährige Iraner studiert inzwischen Informatik an der Uni Ulm.

Das Vorbereitungssemester wird nun in einer zweiten Projektphase finanziell vom DAAD erneut unterstützt und inhaltlich ausgebaut. „Ab dem kommenden Sommersemester bieten wir zum Beispiel eine neue Veranstaltung mit dem Titel „Was ist los in Deutschland?“ an, die sich mit aktuellen Themen und deren politischen und geschichtlichen Hintergründen befasst“, sagt Projektmanagerin Grit Laske-Dünkler vom International Office der Uni Ulm. „So sollen die Teilnehmer Deutschland besser verstehen können.“

Bewerbungen für das Vorbereitungssemester 2018/2019 sind noch bis zum 15. Juli unter der Webadresse www.uni-assist.de möglich.