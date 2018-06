Generationswechsel Den Betrieben gehen die Chefs aus

Ulm / Uwe Keuerleber

Rund 200.000 Betriebe in Deutschland stehen in den nächsten fünf bis sechs Jahren vor einem Generationswechsel. Nachwuchs findet sich immer seltener.

Die Bundesbürger werden sich darauf einstellen müssen, noch länger auf einen Handwerker warten zu müssen – und dieses Problem wird sich noch verschärfen, sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In ländlichen Gegenden, in denen es immer weniger Zuzügler gibt, wird es für die Unternehmen zunehmend schwieriger, Nachfolger zu finden. Einer von der IHK Ulm in Auftrag gegebenen Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) zufolge stehen und standen in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Biberach im Zeitraum von 2014 bis 2018 jährlich etwa 770 Unternehmen zur Nachfolge an. Jedoch sind nur etwa 170 dieser Unternehmen übergabewürdig – sprich unter objektiven Gesichtspunkten so aufgestellt, dass sie für einen potenziellen Nachfolger von Interesse sind.

Veraltetes Bild vom Handwerk

Schon bei der Berufsfindungsphase sinkt das Interesse der Jugendlichen am Handwerk. „Es liegt immer noch an den veralteten Vorstellungen, die Jugendliche von den Handwerksberufen haben“, sagt Veronika Thanner von der Handwerkskammer Ulm. Dabei kommt in fast jedem Handwerksbetrieb Hightech zum Einsatz. „Was früher der Schraubenzieher war, ist heute das Tablet“, sagt Thanner. Viele Jugendliche wissen nicht, dass die Digitalisierung in Handwerksberufen nicht mehr wegzudenken ist. Auch welche Karrierechancen das Handwerk bietet, ist bei vielen Jugendlichen nicht immer bekannt.