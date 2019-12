Nach dem erfolgreichen Start der „Partnerschaft für Demokratie“ 2019 hat Ulm eine weitere Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ für die Jahre 2020/21 erhalten. Das teilt die Stadt mit. Allerdings kann das Geld jetzt von allen Ulmer Stadtteilen abgerufen werden, bislang lief das Projekt nur in Wiblingen.

Zur Verfügung stehen insgesamt bis zu 134 000 Euro pro Jahr, davon sind 58 000 Euro für den Aktions- und Initiativfonds, also konkrete Projekte. Weitere 60 000 EUR erhält die Koordinierungs- und Fachstelle im Wiblinger Verein Phoenix, der das Projekt im Stadtteil voranbringt. Das Fachamt ist weiterhin die Koordinierungsstelle Ulm: Internationale Stadt.

Laut Pressemitteilung haben im noch laufenden Jahr mehr als 30 Akteure 15 große Projekte, sechs Mikroprojekte und drei Jugendprojekte realisiert. Darunter ein Open Air für Toleranz, Fahrradfahren für Frauen „Radel Dich frei“, interkulturelle Kochabende oder auch das Teen-Art Projekt zu Jugend-Zukunftsideen.

Förderschwerpunkt bleibt Wiblingen

Ab 2020 sei eine Förderung von guten Ideen zum zivilgesellschaftlichen Engagement für Demokratie, Vielfalt und gegen jede Form von Extremismus nun in ganz Ulm möglich. Förderschwerpunkt bleibe Wiblingen, aber auch Ideen aus den Ortschaften und den anderen Sozialräumen West, Böfingen, Mitte/Ost und Eselsberg seien willkommen.

Mitmachen könne jeder, der sich für Respekt, unser Grundgesetz, Demokratie und Vielfalt in der Gesellschaft engagieren möchte. „Insbesondere sind auch junge Menschen aufgerufen, sich an der Gestaltung einer tragfähigen, stabilen Demokratie zu beteiligen.“ Wer sich mit einer Projektidee bewerben möchte, wendet sich an die Koordinierungs- und Fachstelle. Mehr Infos: www.ulm.de/demokratie-ulm.