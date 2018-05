Kurse Demokratie in digitalen Workshops für junge Leute

Demokratie in digitalen Workshops für junge Leute

Ulm / swp

Junge Leute für Demokratie begeistern und dafür, Fake News, Hate Speech und Populismus in sozialen Medien nicht einfach hinzunehmen, ist die Idee von „Demokratielaboren“. Dort geht es ohne erhobenen moralischen Zeigefinger darum, dass junge Menschen das Internet als „positiven Gestaltungsraum zurückerobern, die Netzwelt von digitalen Trollen befreien, eigene digitale Spiele entwickeln und am Ende auch die reale Stadt zu einem guten Ort machen“, heißt es in der Einladung.

In Ulm findet ein zweitägiger Workshop am Dienstag und Mittwoch, 29./30. Mai, im Verschwörhaus statt. Junge Menschen zwischen 12 und 21 Jahren können sich dazu online anmelden unter: https://goo.gl/forms/01JZkIdZZIdAxhVT2. Die Themen der einzelnen Workshops sind „Game of Thoughts“, „Invasion der Cybertrolle“ und „Ungehörsam“, bei dem es darum geht, eine interaktive QR-Code-Stadtrallye zu entwickeln. Es kann auch nur jeweils ein Tag des Workshops besucht werden.

Die Veranstaltung ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Programms „Demokratie leben“ und von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt wird. Die Teilnahme ist kostenlos.