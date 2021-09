Mal rauskommen – aus dem Alltag und den eigenen vier Wänden. Das ist für Menschen, die einen an Demenz erkrankten Angehörigen pflegen, so wichtig wie selten. Eine besondere Möglichkeit dazu bietet der Diakonieverband Ulm/Alb-Donau mit seiner Freizeit für Paare, in denen einer krank ist und d...