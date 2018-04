Hochwasserschutz Deichbau dauert noch bis Mai

Next

Dieser fertige Deichabschnitt wird noch durch eine Folie vor zu viel Regen geschützt. In der neuen Flachwasserzone stehen die Bäume nun auf Inseln. Die vordere wird noch bepflanzt. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Ulm / Carolin Stüwe

Der Damm, der entlang der Friedrichsau gebaut wird, ist zu zwei Dritteln fertig. Der Frost hat zu Verzögerungen geführt.

Inseln mit großen Schwarzerlen und drumherum eine Flachwasserzone, in der bereits Enten schwimmen. Beim naturnahen 250 Meter langen Abschnitt des Hochwasserschutz-Projektes in Höhe Messehallen sieht man schon sehr schön, wie unten das Donauufer später aussehen wird. Bis jedoch oben der gesamte Deichkern Schicht für Schicht verfestigt ist, bis Unter- und Oberboden wieder aufgebracht sind und bis alles mit Rasen beziehungsweise einer Wiesen-Mischung eingesät ist, wird es voraussichtlich bis in den Mai hinein dauern.

„Wir können keinen definitiven Fertigstellungstermin nennen“, sagt Ingenieur Mathias Weber. Er ist beim Landesbetrieb Gewässer, der zum Regierungspräsidium Tübingen gehört, für die Planung von Hochwasserschutzarbeiten verantwortlich. Wie berichtet, baut das Land entlang der Friedrichsau vom SSV-Stadion im Süden bis zum Abzweig Böfinger Steige im Norden einen fast zwei Kilometer langen Damm. Die Experten sagen Deich dazu, denn es handelt sich nicht einfach um einen langgezogenen aufgeschütteten Erdhügel, sondern allein schon für den Kerndeich müssen sich die Erdschichten miteinander verbinden, damit später nichts wegrutscht.

Aber: „Gefrorenen Boden kann man nicht verdichten“, erklärt Weber. Projektleiter und Landschaftsarchitekt Hans Jürgen Baron aus Ulm ergänzt: „Auch wenn der Boden nach Regen zu nass ist, kann man das Material nicht verdichten, das bleibt nur an der Walze hängen.“ Das erklärt, warum es im nassen Dezember und im frostreichen Februar zu Bauverzögerungen von etwa drei Wochen kam. Derzeit wird die zweite von vier 40 Zentimeter hohen Schichten aufgebracht. Nach jeder Schicht wird gewalzt.

Dieses so genannte Deichmaterial stammt von den Baustellen der Linie 2 vom Eselsberg und vom Kuhberg. Es wird an der Entnahmestelle gesiebt und mit einem geringen prozentualen Anteil mit Kalkzement vermischt, „damit es genügend bindet“, erklärt Baron. Auch weil dieser Erdaushub aus Ulm, also aus der Nähe ist, hatte die Ulmer Baufirma Geiger & Schüle aufgrund des entsprechenden Angebots den Zuschlag erhalten.

Dass man derzeit auf Höhe des SSV-Schwimmbads zwei Deiche sieht, hängt damit zusammen, dass neben dem Erdbauwerk jeweils der zuvor abgeräumte Oberboden lagert. „Nein, wir bauen keinen Doppeldeich“, erklärt Baron skeptischen Spaziergängern.

Und was sagen die Jogger und Radfahrer zu der großzügigen Absperrung seit September? Weber: „Bisher gab es keine wirklichen Beschwerden.“ Baron lenkt ein: „Die Leute zeigen viel Verständnis, es gibt nur zwei bis drei, die durchlaufen, und die lassen wir springen.“ Die Sperrung des bisherigen Rad- und des Fußweges ist vor allem deshalb notwendig, weil die Erd-Laster auf den vorhandenen asphaltierten Wegen fahren müssen. Insgesamt werden für den Kerndeich 10 000 Kubikmeter Deichmaterial verbaut, sagt Baron. Das entspricht einem Gewicht von 20 000 Tonnen.

Zwei Drittel des Deichbaus seien geschafft. In Höhe SSV, also an der Gänswiese, haben die Bagger bereits mit der Modellierung der sanft abfallenden Deichhänge begonnen. „Es ist ein schönes Projekt, und wir werden uns Mühe geben, dass es rechtzeitig fertig wird“, versichert der Landschaftsarchitekt. Sobald dann die Absperrungen aufgehoben sind, laufen die Fußgänger und fahren die Radler im südlichen Bereich zunächst auf den beiden bisherigen Wegen.

Ab dem Fort Friedrichsau führt der Radweg mit einer minimalen Steigung von 3,5 Prozent „hinauf“ auf den Deich und der Fußgänger bleibt am Donauufer. Auf Höhe des Platzes fürs Ulmer Zelt fährt der Radler wieder „hinunter“ auf seine alte Trasse und der Fußgänger darf oben auf dem Deich weiterlaufen.

Durchlässe, die bei Hochwassergefahr mit mobilen Aluwänden verschlossen werden, gibt es im Süden an der Anlegestelle, wo Boote ins Wasser gelassen werden, dann an der Zufahrt zur „Spatzenwiese“ und schließlich im Norden an der Thalfinger Straße, am ehemaligen „Donauhafen“. Verbindungswege, die über den Deich führen, sind beim Fußgängersteg nach Offenhausen geplant und bei einem neuen, südlicheren Zugang zum Volksfestplatz.