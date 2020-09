Ein blubbernder, verzerrter Sound klingt von der Terrasse des Ulmer Bootshauses. Es ist der Sound der Donau. DJ Andreas Usenbenz hat ein Mikrofon über das Geländer in das Wasser gehängt. In seiner Improvisation nimmt er Geräusche aus der Umgebung auf und bearbeitet sie live am Mischpult. Elektri...