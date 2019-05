Bei den Ausgleichszahlungen für die Kletterhalle muss die Neu-Ulmer den beiden Ulmer DAV-Sektionen entgegen kommen, meint Hans-Uli Mayer.

Der Umgang in den Alpenvereinssektionen in der Region hat wenig mit der vielgepriesenen Bergkameradschaft zu tun. Jedenfalls auf Funktionärsebene ist ordentlich Sand im Getriebe, darüber kann auch die gelebte Freundschaft an der Basis nicht hinwegtäuschen. Es menschelt und kriselt halt auch im DAV, woran der für seine Free Solo Touren im höchsten Schwierigkeitsgrad bekannte Neu-Ulmer Sektionschef einen großen Anteil hat.

Rechnung muss angepasst werden

Das Misstrauen untereinander reicht so weit zurück, als alle drei Sektionen noch gemeinsam die Kletterhalle bauen wollten, bis Danks die Chance sah, es alleine zu richten. Man muss ihm zugute halten, mit Tatkraft und Elan viel erreicht zu haben. Jetzt aber die Schuld anderen zuzuschieben und von Brexit und Scheidung zu sprechen, stellt die wahren Verhältnisse auf den Kopf.

Wenn sich die vor acht Jahren aufgestellte Rechnung nicht als real erwiesen hat, dann muss sie angepasst werden. Und wenn die Neu-Ulmer Sektion tatsächlich stark profitiert von einer Regelung, die die Gleichbehandlung zum Ziel hat, dann muss dies geändert werden. Diesen Gipfel zu erklimmen, wird nur gemeinsam gehen – und zwar in einer Seilschaft der Gleichberechtigten. Das muss und sollte auch Dieter Danks einsehen. Free Solo bringt einem oft zwar schnellen Beifall, macht auf Dauer aber einsam.

