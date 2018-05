Internet Datenschutzgrundverordnung: Was die neuen EU-Regeln bedeuten

Datenschutzgrundverordnung: Was die neuen EU-Regeln bedeuten

Ulm / Uwe Keuerleber

Ab dem 25. Mai muss die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angewendet werden.

Am 25. Mai muss die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angewendet werden. Für jeden, der personenbezogene Daten verarbeitet, hat diese Verordnung Folgen.

Was bedeutet die EU-Datenschutzgrundverordnung?

Diese Verordnung soll den Datenschutz in der EU einheitlich regeln. Diese neue Regelung ersetzt die bisher gültige „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG“. Die neue Verordnung gilt nun für alle EU-Staaten gleich, da die vorherige Regelung mehr Spielraum zuließ. Die DSGVO besteht aus 99 Artikeln in elf Kapiteln, in denen geregelt wird, wie man mit personenbezogenen Daten umzugehen hat.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind, nach allgemeiner Definition der DSGVO Angaben, die direkt oder indirekt auf Person Einblicke ermöglicht. Namen sind immer personenbezogene Daten. Auch Sozialversicherungsnummer, Personalausweisnummer, Bankdaten, oder IP-Adresse fallen unter diese Daten. Ebenso die physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche oder kulturelle Identität, da diese einem Menschen zugeordnet werden können. Daneben gibt es noch die besonderen personenbezogene Daten, die einen erhöhten Schutz bedürfen. Hierbei ist die Verarbeitung wesentlich strenger. Darunter fallen Angaben über rassische und ethnische Herkunft, politische Ansichten, Religion, Gewerkschaftszugehörigkeit, Angaben über den Gesundheitszustand und Daten zur Sexualität.

Für wen gelten die neuen Regelungen?

Die neue Verordnung gilt vom kleinen Onlinehändler über den Blogger bis zu Internetriesen wie Facebook oder Google. Sobald auf einer Website etwas mit personenbezogene Daten stattfindet (Kommentare oder Formulare) müssen bestimmte Vorgaben eingehalten werden, ansonsten drohen Strafen von bis zu 20 Millionen Euro. Ausnahmen bilden Daten, die zur Aufklärung von Straftaten dienen.

Wer kontrolliert das Ganze?

In jedem EU-Land sollen unabhängige Aufsichtsbehörden über die Umsetzung der Verordnung wachen. In Deutschland sind das die Datenschutzbehörden der 16 Bundesländer.

Welche Auswirkungen hat das auf Fotografen?

Ab dem 25. Mai 2018 gilt, dass digitale Fotoaufnahmen auf dem Personen erkennbar abgebildet sind, als Datenerhebung gilt. Ohne Einwilligung dürfen personenbezogene Fotos im Rahmen des KUG nur noch von der so genannten „institutionalisierten“ Presse und dem Rundfunk sowie den für sie arbeitenden Journalisten und Unternehmen angefertigt und genutzt werden. Damit haben freie Fotografen, wie etwa Konzertfotografen und was den gesamten Bereich der Street Photography angeht, ein gravierendes Problem. Gemäß Art. 2 Abs. 1 DSGVO gilt die DSGVO. Somit ist jede digitale Speicherung von personenbezogenen Fotos grundsätzlich verboten.