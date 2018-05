Digitalisierung Datenplattform wird am Eselsberg ausprobiert

Ulm / Christine Liebhardt

Was konkret für die Menschen dabei rausspringen wird, dass Ulm „Digitale Zukunftskommune“ ist und eine offene Datenplattform aufbaut? Das wissen weder Oberbürgermeister Gunter Czisch noch Marius Pawlak so genau. „Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich will es auch gar nicht wissen“, erwidert der Leiter der Zentralstelle der Stadt auf die Frage nach einem spezifischen Nutzen. Doch der OB betont, dass es letztlich genau um diesen gehe und darum, die Digitalisierung für die Menschen vor Ort erlebbar zu machen. So habe zum Beispiel eine Seniorin mit Wohnung im obersten Stockwerk etwas davon, „wenn sie mit ihrem Rezept nicht mehr in die Apotheke gehen muss oder der Nahversorger ihr den Einkaufskorb bringt“.

„Das ist Basis-Infrastruktur“

Eine Blaupause für mögliche Anwendungen soll mit dem Projekt „Digitale Stadtquartiere“ in den kommenden Jahren beispielhaft am Alten Eselsberg entstehen, der mit dem neu entstehenden Wohngebiet „Am Weinberg“ verknüpft werden soll. „Wir wollen schauen, was die Leute dort im Quartier brauchen“, sagt Pawlak. Sammeln will die Stadt Daten aus den Bereichen Mobilität, Handel, Energie, Umwelt und Versorgung.

„Wir wollen eben nicht erst warten, bis die großen Firmen kommen und uns ihre Dienste verkaufen“, erläutert Sabine Meigel, die die Digitale Agenda der Stadt leitet. 2,2 Millionen Euro Budget hat die Stadt dafür eingeplant, 880 000 Euro davon sind eine Förderung nach der erfolgreichen Teilnahme an einem Landeswettbewerb (wir berichteten). Die Datenplattform soll als Basis-Infrastruktur dienen, die Bürger sollen mitentscheiden, für welche Anwendungen sie genutzt werden könnte. „Quartiersspezifische digitale Services“ heißt das in der Verwaltung, und dabei mitreden sollen auch Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. „Damit unterscheiden wir uns von anderen Städten im Wettbewerb, die Portale oder Apps machen, und das hat auch die Jury überzeugt“, sagt Czisch.

Daten bleiben bei Stadtwerken

Großen Wert legt der OB darauf, dass alle gesammelten und generierten Daten vor Ort bei den Stadtwerken bleiben. „Das ist unser zentraler Dienstleister, dem man vertrauen kann und der sicher ist. Wir reden über die Frage: Wer hat die demokratische Kontrolle?“ In Zeiten von Daten­skandalen gehe es darum, dass die Bürger sich verlassen können. „Das hört sich profan an, aber die Daten sind in Ulm.“ Und Pawlak ergänzt: „Es geht uns ganz ausdrücklich nicht darum, mit den Daten ein Geschäftsmodell zu entwickeln, sondern darum, dass sie sicher sind.“ Die Aufgaben der Kommune lösten sich davon, einfach nur Software zu besorgen oder das Breitband auszubauen: „Wir bauen grundlegende Infrastruktur auf.“

Worauf wiederum vielerlei Anwendungen aufbauen könnten, „zum Beispiel eine dynamische Mitfahrzentrale, die automatisch über Stau oder volle Straßenbahnen informiert“, schlägt der OB vor. Es gehe darum, ein Milieu zu schaffen, „in dem diese Dinge möglich sind. Die Nutzenstiftung kommt dann oft über die Hintertür.“ Die Frage sei, wie man das Leben bequemer und nützlicher machen könne. „Wir wollen nicht jedes Ergebnis kennen.“